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Çin medyasından 'Üçüncü Dünya Savaşı her an tetiklenebilir' uyarısı
Çin medyasından 'Üçüncü Dünya Savaşı her an tetiklenebilir' uyarısı
Çin'in Global Times gazetesi, Tayvan ile Pekin arasında gerilimin yükselmesinin ardından 'Üçüncü Dünya Savaşı'nın her an tetiklenebileceği' uyarısını yaptı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T11:05+0300
2021-10-06T11:06+0300
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çin
tayvan
global times
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Güney Çin Denizi'nde Pekin ile Tayvan arasındaki gerilim yükselirken Çin medyasından 'Üçüncü Dünya Savaşı' uyarısı geldi.Çin merkezli Global Times gazetesinde yer alan makalede, ABD ile Tayvan arasındaki itilafın son derece 'cüretkar' olduğu, bu durumun herhangi bir manevraya yer bırakmadığı ve tarafları karşı karşıya gelmenin eşiğine getirdiği belirtildi.Çin halkının, Tayvan'ı destekleyen ABD ile topyekûn bir savaşı desteklemeye hazır olduğu vurgulanan makalede, Tayvan'a 'ateşle oynamama' uyarısı yapıldı.Hafta başında ait 52 savaş uçağının, Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bildirilmişti.Global Times Genel Yayın Yönetmeni Hu Xijin, konuya ilişkin Twitter üzerinden, 'Tayvan'ın ayrılıkçı yetkililerinin düşmesinin an meselesi' olduğunu ve uçakların gönderilmesinin, 1 Ekim'de Çin'in Ulusal Günü'nü kutlamak için yapılan 'askeri geçit töreni' olarak nitelendirmişti.
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abd, çin, tayvan, global times, üçüncü dünya savaşı

Çin medyasından 'Üçüncü Dünya Savaşı her an tetiklenebilir' uyarısı

11:05 06.10.2021 (güncellendi: 11:06 06.10.2021)
© REUTERS / DADO RUVICÇin ve Tayvan bayraklarının arka planında uçan savaş uçağı illüstrasyonu
Çin ve Tayvan bayraklarının arka planında uçan savaş uçağı illüstrasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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Çin'in Global Times gazetesi, Tayvan ile Pekin arasında gerilimin yükselmesinin ardından 'Üçüncü Dünya Savaşı'nın her an tetiklenebileceği' uyarısını yaptı.
Güney Çin Denizi'nde Pekin ile Tayvan arasındaki gerilim yükselirken Çin medyasından 'Üçüncü Dünya Savaşı' uyarısı geldi.
Çin merkezli Global Times gazetesinde yer alan makalede, ABD ile Tayvan arasındaki itilafın son derece 'cüretkar' olduğu, bu durumun herhangi bir manevraya yer bırakmadığı ve tarafları karşı karşıya gelmenin eşiğine getirdiği belirtildi.
Çin halkının, Tayvan'ı destekleyen ABD ile topyekûn bir savaşı desteklemeye hazır olduğu vurgulanan makalede, Tayvan'a 'ateşle oynamama' uyarısı yapıldı.
Hafta başında ait 52 savaş uçağının, Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bildirilmişti.
Global Times Genel Yayın Yönetmeni Hu Xijin, konuya ilişkin Twitter üzerinden, 'Tayvan'ın ayrılıkçı yetkililerinin düşmesinin an meselesi' olduğunu ve uçakların gönderilmesinin, 1 Ekim'de Çin'in Ulusal Günü'nü kutlamak için yapılan 'askeri geçit töreni' olarak nitelendirmişti.
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