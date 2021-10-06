Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211006/cinin-mars-kesif-araclari-gunes-kesintisi-nedeniyle-faaliyetlerine-ara-verdi-1049562552.html
Çin'in Mars keşif araçları 'güneş kesintisi' nedeniyle faaliyetlerine ara verdi
Çin'in Mars keşif araçları 'güneş kesintisi' nedeniyle faaliyetlerine ara verdi
Çin'in Tienvın-1 görevi kapsamında Mars'a gönderdiği keşif araçlarının, "güneş kesintisi" nedeniyle faaliyetlerine ara verdiği bildirildi. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T06:30+0300
2021-10-06T06:29+0300
dünya
çin
mars
tianwen-1
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1044124862_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_54c4b9f7b259ecd50ddd6b1f9e51db8d.jpg
Çin Ulusal Uzay İdaresi, yaptığı açıklamada, yörünge uydusu, iniş aracı ve gezgin robottan oluşan araçların eylül ortasından bu yana uyku durumunda olduğunu belirtti.Mars ve Dünya'nın Güneş'in iki ayrı tarafında konumlandığı ve artan radyasyon nedeniyle iki gezegen arasında iletişimin kesildiği durumu ifade eden "güneş kesintisinin" ekim ortasına kadar süreceği kaydedildi.Tienvın-1 misyonu, 23 Temmuz 2020'de fırlatılmış, keşif araçları, 10 Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'e ulaşmıştı.Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" misyonu, adını milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Çu Yuen'in dizelerinden alıyor. Gezgin robot ise Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Curong'un adını taşıyor.Çin, son yıllarda Ay ve Mars keşif görevleri, uydu teknolojisi ve insanlı uzay seferlerine yönelik iddialı adımlarıyla ABD ve Rusya'nın öncülük ettiği uzay yarışında yeni güç olarak ortaya çıkıyor.Son 20 yılda ürettiği uydu, roket, mekik, keşif araçları ve diğer donanımlar ile kendine yeterli uzay programı geliştirme konusunda ciddi mesafe kaydeden Çin, Ay keşif programı Çang-ı'nın yanı sıra kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.
çin
mars
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1044124862_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_9c75296edf019be3932b82937a8f772e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, mars, tianwen-1

Çin'in Mars keşif araçları 'güneş kesintisi' nedeniyle faaliyetlerine ara verdi

06:30 06.10.2021
© Fotoğraf : TwitterÇin'in Mars keşif aracı Tianwen-1, gezegenin iki tarafından fotoğraf gönderdi
Çin'in Mars keşif aracı Tianwen-1, gezegenin iki tarafından fotoğraf gönderdi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Çin'in Tienvın-1 görevi kapsamında Mars'a gönderdiği keşif araçlarının, "güneş kesintisi" nedeniyle faaliyetlerine ara verdiği bildirildi.
Çin Ulusal Uzay İdaresi, yaptığı açıklamada, yörünge uydusu, iniş aracı ve gezgin robottan oluşan araçların eylül ortasından bu yana uyku durumunda olduğunu belirtti.
Mars ve Dünya'nın Güneş'in iki ayrı tarafında konumlandığı ve artan radyasyon nedeniyle iki gezegen arasında iletişimin kesildiği durumu ifade eden "güneş kesintisinin" ekim ortasına kadar süreceği kaydedildi.
Tienvın-1 misyonu, 23 Temmuz 2020'de fırlatılmış, keşif araçları, 10 Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'e ulaşmıştı.
Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" misyonu, adını milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Çu Yuen'in dizelerinden alıyor. Gezgin robot ise Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Curong'un adını taşıyor.
Çin, son yıllarda Ay ve Mars keşif görevleri, uydu teknolojisi ve insanlı uzay seferlerine yönelik iddialı adımlarıyla ABD ve Rusya'nın öncülük ettiği uzay yarışında yeni güç olarak ortaya çıkıyor.
Son 20 yılda ürettiği uydu, roket, mekik, keşif araçları ve diğer donanımlar ile kendine yeterli uzay programı geliştirme konusunda ciddi mesafe kaydeden Çin, Ay keşif programı Çang-ı'nın yanı sıra kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.
100000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
06:56İzzet Yıldızhan: Ben Bülent Ersoy'a 4 hafta dayanabilmiştim
06:49Yılın ilk karı düştü
06:41Trans birey, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
06:35İstanbul'da kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon
06:30Çin'in Mars keşif araçları 'güneş kesintisi' nedeniyle faaliyetlerine ara verdi
05:47Irak'ta hayvanat bahçesi çalışanı ayı saldırısı sonucu öldü
05:15Organizasyon Komitesi: Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yaklaşık 450 milyon siber saldırı önlendi
04:18Dünya Meteoroloji Örgütü'nden 'yaklaşan su krizi' uyarısı
04:03Kanada’da iş gücü ihtiyacı artıyor: 731 bin 900 eleman açığı saptandı
03:43Mazda, çip tedarik sıkıntısı nedeniyle üretime ara verecek
03:23Sel, ikinci kez Kastamonu'yu vurdu: Bazı köylere ulaşım kesildi
03:21Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
03:10İçişleri Bakanlığı 'Afet Acil Hattı' kuracak
02:56Rusya ‘Kalibr’ füze sistemleriyle donatılan savaş gemisini Akdeniz’e gönderdi
02:43ABD donanmasındaki Müslüman ve Yahudi askerler sakal hakkı için dava açtı
02:33İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den yeni 'normalleşme anlaşmaları' mesajı
02:28İspanya'da devlet, konut krizine el attı: 10'dan fazla evi olanların kirayı düşürmesi zorunlu olacak
02:10Ebrar Karakurt: Gümüş ve bronz madalya beni kesmiyor, o altın eksik ve gelecek
02:00Forbes, 40 yaş altı 15 milyarderi açıkladı
01:59Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki 50'ye yakın öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi