Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:- Milletimizin sandıktaki kararı başımız, gözümüz üstünedir. - Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile elde ettiği avantajların ne kadar kritik öneme sahip olduğunu salgın döneminde yaşadık ve gördük.- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yasama, yürütme ve yargı arasındaki uyumu en üst seviyeye çıkardık. Bu Meclis milli mücadeleyi başarıya taşımış, cumhuriyetimizi kurmuştur. Bu meclis ilk sivil anayasayı da yapacaktır.- Diğer partilerin Anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek, yasama yılı bitmeden Meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz.- Tarihimizin en köklü yönetim reformunda 'gerçekten iyi bir iş yaptık' diyebiliyoruz. Eksikler, aksaklıklar elbette vardır. Hepsinin de farkındayız.
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recep tayyip erdoğan, tbmm
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
- Milletimizin sandıktaki kararı başımız, gözümüz üstünedir.
- Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile elde ettiği avantajların ne kadar kritik öneme sahip olduğunu salgın döneminde yaşadık ve gördük.
- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yasama, yürütme ve yargı arasındaki uyumu en üst seviyeye çıkardık. Bu Meclis milli mücadeleyi başarıya taşımış, cumhuriyetimizi kurmuştur. Bu meclis ilk sivil anayasayı da yapacaktır.
- Diğer partilerin Anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek, yasama yılı bitmeden Meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz.
- Tarihimizin en köklü yönetim reformunda 'gerçekten iyi bir iş yaptık' diyebiliyoruz. Eksikler, aksaklıklar elbette vardır. Hepsinin de farkındayız.