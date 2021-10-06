https://tr.sputniknews.com/20211006/cumhurbaskani-erdogan-partisinin-tbmm-grup-toplantisinda-konusuyor-1049568904.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T12:12+0300

2021-10-06T12:12+0300

2021-10-06T12:21+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

tbmm

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:- Milletimizin sandıktaki kararı başımız, gözümüz üstünedir. - Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile elde ettiği avantajların ne kadar kritik öneme sahip olduğunu salgın döneminde yaşadık ve gördük.- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yasama, yürütme ve yargı arasındaki uyumu en üst seviyeye çıkardık. Bu Meclis milli mücadeleyi başarıya taşımış, cumhuriyetimizi kurmuştur. Bu meclis ilk sivil anayasayı da yapacaktır.- Diğer partilerin Anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek, yasama yılı bitmeden Meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz.- Tarihimizin en köklü yönetim reformunda 'gerçekten iyi bir iş yaptık' diyebiliyoruz. Eksikler, aksaklıklar elbette vardır. Hepsinin de farkındayız.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, tbmm