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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
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https://tr.sputniknews.com/20211006/cumhurbaskani-erdogan-partisinin-tbmm-grup-toplantisinda-konusuyor-1049568904.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T12:12+0300
2021-10-06T12:21+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
tbmm
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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:- Milletimizin sandıktaki kararı başımız, gözümüz üstünedir. - Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile elde ettiği avantajların ne kadar kritik öneme sahip olduğunu salgın döneminde yaşadık ve gördük.- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yasama, yürütme ve yargı arasındaki uyumu en üst seviyeye çıkardık. Bu Meclis milli mücadeleyi başarıya taşımış, cumhuriyetimizi kurmuştur. Bu meclis ilk sivil anayasayı da yapacaktır.- Diğer partilerin Anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek, yasama yılı bitmeden Meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz.- Tarihimizin en köklü yönetim reformunda 'gerçekten iyi bir iş yaptık' diyebiliyoruz. Eksikler, aksaklıklar elbette vardır. Hepsinin de farkındayız.
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recep tayyip erdoğan, tbmm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor

12:12 06.10.2021 (güncellendi: 12:21 06.10.2021)
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Milletimizin sandıktaki kararı başımız, gözümüz üstünedir.
- Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile elde ettiği avantajların ne kadar kritik öneme sahip olduğunu salgın döneminde yaşadık ve gördük.
- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yasama, yürütme ve yargı arasındaki uyumu en üst seviyeye çıkardık. Bu Meclis milli mücadeleyi başarıya taşımış, cumhuriyetimizi kurmuştur. Bu meclis ilk sivil anayasayı da yapacaktır.
- Diğer partilerin Anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek, yasama yılı bitmeden Meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz.
- Tarihimizin en köklü yönetim reformunda 'gerçekten iyi bir iş yaptık' diyebiliyoruz. Eksikler, aksaklıklar elbette vardır. Hepsinin de farkındayız.
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