https://tr.sputniknews.com/20211006/diyanet-gorevlisi-cavuslu-chpli-mahmut-tanala-once-kufur-etti-sonra-ozur-diledi-1049579239.html

Diyanet görevlisi Çavuşlu, CHP'li Mahmut Tanal'a önce küfür etti sonra özür diledi

Diyanet görevlisi Çavuşlu, CHP'li Mahmut Tanal'a önce küfür etti sonra özür diledi

Hollanda'da Diyanet Vakfı Temsilcisi olarak görev yapan Mali Çavuşlu, CHP Milletvekili İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a küfür etti. Tanal'ın paylaşımı ifşa... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T16:15+0300

2021-10-06T16:15+0300

2021-10-06T16:15+0300

politika

chp

hollanda

türkiye diyanet vakfı (tdv)

özür

cumhuriyet halk partisi (chp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104238/23/1042382319_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_573954a2d3b458755bd1eb78482c4123.jpg

Diyanet Vakfı Temsilcisi olarak görev yapan Mali Çavuşlu, CHP'li Mahmut Tanal'a önce küfür etti sonra özür diledi.Olayın ardından sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tanal, Çavuşlu'ya "bir özürle temize mi çıkacaksınız?" diye sorarak şöyle dedi:Tanal'ın son paylaşımından sonra ise Mali Çavuşoğlu bir paylaşım daha yaptı.Çavuşoğlu "Sayın Tanal Özrümü kabul edin, bu düştüğüm durum ve üzüntü bana yeter" ifadelerini kullandı.

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, hollanda, türkiye diyanet vakfı (tdv), özür, cumhuriyet halk partisi (chp)