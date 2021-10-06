https://tr.sputniknews.com/20211006/diyarbakirda-ogrencilerin-uniformasiz-okula-alinmadigi-iddiasina-inceleme-1049586654.html

Diyarbakır'da öğrencilerin üniformasız okula alınmadığı iddiasına inceleme

Diyarbakır'da öğrencilerin üniformasız okula alınmadığı iddiasına inceleme

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir lisede öğrencilerin üniformasız okula alınmadığı yönündeki iddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T19:45+0300

2021-10-06T19:45+0300

2021-10-06T19:45+0300

türkiye

diyarbakır

soruşturma

üniforma

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Olay, Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde bulunan Yenişehir Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen pazartesi sabahı İstiklal Marşı töreni bittikten sonra öğrenciler sınıflarına dağılacağı sırada okul müdürü, ‘formalılar içeri, formasızlar dışarı’ diye bağırdı. Bunun üzerine okulun öğrencilerinden Şevval İ. ve bazı öğrenciler, formasız oldukları için sınıflara alınmadı. İddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettiş görevlendirerek, inceleme başlattı. Bu kapsamda lise öğrencisi Şevval İ. ile diğer öğrencilerin bilgisine başvurulacağı belirtildi.

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diyarbakır, soruşturma, üniforma