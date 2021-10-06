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Diyarbakır'da öğrencilerin üniformasız okula alınmadığı iddiasına inceleme
Diyarbakır'da öğrencilerin üniformasız okula alınmadığı iddiasına inceleme
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir lisede öğrencilerin üniformasız okula alınmadığı yönündeki iddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T19:45+0300
2021-10-06T19:45+0300
türkiye
diyarbakır
soruşturma
üniforma
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Olay, Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde bulunan Yenişehir Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen pazartesi sabahı İstiklal Marşı töreni bittikten sonra öğrenciler sınıflarına dağılacağı sırada okul müdürü, ‘formalılar içeri, formasızlar dışarı’ diye bağırdı. Bunun üzerine okulun öğrencilerinden Şevval İ. ve bazı öğrenciler, formasız oldukları için sınıflara alınmadı. İddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettiş görevlendirerek, inceleme başlattı. Bu kapsamda lise öğrencisi Şevval İ. ile diğer öğrencilerin bilgisine başvurulacağı belirtildi.
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diyarbakır, soruşturma, üniforma

Diyarbakır'da öğrencilerin üniformasız okula alınmadığı iddiasına inceleme

19:45 06.10.2021
© İHADiyarbakır’da lise öğrencisi üniforma alamadığı için okula giremedi
Diyarbakır’da lise öğrencisi üniforma alamadığı için okula giremedi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© İHA
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir lisede öğrencilerin üniformasız okula alınmadığı yönündeki iddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.
Olay, Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde bulunan Yenişehir Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen pazartesi sabahı İstiklal Marşı töreni bittikten sonra öğrenciler sınıflarına dağılacağı sırada okul müdürü, ‘formalılar içeri, formasızlar dışarı’ diye bağırdı. Bunun üzerine okulun öğrencilerinden Şevval İ. ve bazı öğrenciler, formasız oldukları için sınıflara alınmadı.
İddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettiş görevlendirerek, inceleme başlattı. Bu kapsamda lise öğrencisi Şevval İ. ile diğer öğrencilerin bilgisine başvurulacağı belirtildi.
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