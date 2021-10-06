https://tr.sputniknews.com/20211006/dunya-bankasi-rusyanin-2021-buyume-orani-tahminini-yukseltti-1049575132.html

Dünya Bankası, Rusya'nın 2021 büyüme oranı tahminini yükseltti

Dünya Bankası, Rusya'nın 2021 büyüme oranı tahminini yükseltti

Rusya'da ekonomik toparlanmanın bu yıl beklenenden daha güçlü olacağını belirten Dünya Bankası, ancak ABD yaptırımlarının, düşük aşılama oranının ve Merkez... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T14:35+0300

2021-10-06T14:35+0300

2021-10-06T14:36+0300

ekonomi

rusya

dünya bankası

ekonomik büyüme

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Dünya Bankası, Rusya'nın da aralarında olduğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri için 2021, 2022 ve 2023 yılları GSYİH büyüme tahminlerini revize etti.Rusya'daki ekonomik toparlanmanın, siyasi kriz sırasında Batı'nın yaptırımlarına maruz kalan komşusu Belarus'u geride bırakacağını öngören Dünya Bankası, ancak bunun Ermenistan, Gürcistan ve Özbekistan gibi diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinden daha az olacağını ifade etti.2020'de son 11 yıldaki en keskin daralma oranına ulaşarak yüzde 3 küçülen Rus ekonomisinin pandemi öncesi seviyelere yeniden ulaştığına dikkat çeken banka, ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde devlet harcamalarından gelebilecek ekstra yatırımlar olmazsa, bu trendin ivme kaybedebileceği uyarısında bulundu.Buna göre Rus ekonomisi için 2021 yılı GSYİH büyüme tahminini yüzde 3.2'den yüzde 4.3'e çıkaran Dünya Bankası, 2022 için büyüme tahminini ise yüzde 3.2'den yüzde 2.8'e indirdi. 2023 yılı büyüme tahminini de yüzde 2.3'ten yüzde 1.8'e düşürdü.2022'de talepte istikrar oluşacağı ve endüstriyel emtia fiyatları düşebileceği için Rusya'da ekonomik büyümenin yavaşlayacağı tahmininde bulunan banka, "2021'de uygulanan ABD'nin ek yaptırımları, düşük aşılama oranları ve politika faizindeki rekor düşük seviyelerden sonra görülen artışlar dahil olmak üzere jeopolitik gerilimlerin artması, büyüme görünümü üzerinde baskı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210604/rusya-merkez-bankasi-ekonomik-toparlanma-sureci-tamamlandi-1044654883.html

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rusya, dünya bankası, ekonomik büyüme