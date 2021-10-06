https://tr.sputniknews.com/20211006/dunyanin-en-buyuk-yolcu-ucagi-kalp-krizi-geciren-yolcu-icin-istanbula-acil-inis-yapti-1049593158.html

Dünyanın en büyük yolcu uçağı kalp krizi geçiren yolcu için İstanbul’a acil iniş yaptı

Dünyanın en büyük yolcu uçağı kalp krizi geçiren yolcu için İstanbul’a acil iniş yaptı

Emirates Havayolları'nın Londra-Dubai seferini yapan ve dünyadaki en büyük yolcu uçağı olarak tanımlanan EK-2 sefer sayılı Airbus A380 tipi uçağı yolculardan... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T23:23+0300

2021-10-06T23:23+0300

2021-10-06T23:23+0300

türkiye

istanbul

karadeniz

uçak

emirates havayolları

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Emirates Havayolları'nın Londra-Dubai seferini yapan A380 tipi uçağı, yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.Alınan bilgiye göre, dünyadaki en büyük yolcu uçağı olarak tanımlanan A380, Türkiye hava sahasına girdikten sonra 66 yaşındaki kadın yolcu rahatsızlık geçirdi.İlk müdahaleyi kabin ekipleri yaparken kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcunun durumunun ağırlaşması üzerine pilotlar İstanbul Havalimanı'ndan acil iniş izin istedi.İzin verilen EK-2 sefer sayılı uçak 20.30'da İstanbul Havalimanı'na indi ve sağlık ekipleri hastaya müdahale etti.

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istanbul, karadeniz, uçak, emirates havayolları