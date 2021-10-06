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'Düşünen Maymun' kayalığı: 'Böyle güzel ve ilginç bir oluşumun karşısında çok mutlu oldum'
'Düşünen Maymun' kayalığı: 'Böyle güzel ve ilginç bir oluşumun karşısında çok mutlu oldum'
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 'Düşünen Maymun' figürlü kayalık Ümit Bartın tarafından şans eseri fotoğraflandı. Bartın "Böyle güzel ve ilginç bir oluşumun... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
fotoğraf
maymun
kaya
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 'Düşünen Maymun' figürlü kayalık görenleri şaşırtıyor.İlçenin İnanlı köyündeki 'Düşünen Maymun' figürlü kayalık, hem şaşırtıyor hem de ilgi çekiyor. Doğada karşılaştığı güzellikleri ve ilginç anları fotoğraflayan Ümit Bartın, bu sefer büyük bir kayalığın oluşturduğu maymun görüntüsünü kayıt altına aldı. Maymuna benzeyen kayalık karşısında şaşkına döndüğünü belirten Ümit Bartın, şunları söyledi:
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fotoğraf, maymun, kaya

'Düşünen Maymun' kayalığı: 'Böyle güzel ve ilginç bir oluşumun karşısında çok mutlu oldum'

00:06 06.10.2021
© İHADüşünen Maymun' figürlü kayalık
Düşünen Maymun' figürlü kayalık - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© İHA
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 'Düşünen Maymun' figürlü kayalık Ümit Bartın tarafından şans eseri fotoğraflandı. Bartın "Böyle güzel ve ilginç bir oluşumun karşısında çok mutlu oldum. Bu gibi durumlarla karşılaşmayı umut ederek gezilerimize devam edeceğiz” dedi.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 'Düşünen Maymun' figürlü kayalık görenleri şaşırtıyor.
İlçenin İnanlı köyündeki 'Düşünen Maymun' figürlü kayalık, hem şaşırtıyor hem de ilgi çekiyor. Doğada karşılaştığı güzellikleri ve ilginç anları fotoğraflayan Ümit Bartın, bu sefer büyük bir kayalığın oluşturduğu maymun görüntüsünü kayıt altına aldı.
Maymuna benzeyen kayalık karşısında şaşkına döndüğünü belirten Ümit Bartın, şunları söyledi:
“Yüksekova’nın İnanlı köyüne doğru yol alırken, köyün güzel manzarası karşısında mest oldum. Köy insanıyla sohbet ederek gezimi tamamlamaya çalışıyordum. Köyün sonunda görünen büyük bir kayalık dikkatimi çekti. Biraz şaşırarak doğal olan bu ilginç kayalığı fotoğraflamaya başladım. Böyle güzel ve ilginç bir oluşumun karşısında çok mutlu oldum. Bölgemizde görülmesi gereken birçok güzel, ilginç ve gizemli doğal alanların olduğuna çok kez şahit oldum. Böyle durumlarla karşılaşmayı umut ederek gezilerimize devam edeceğiz.”
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