https://tr.sputniknews.com/20211006/dusunen-maymun-kayaligi-boyle-guzel-ve-ilginc-bir-olusumun-karsisinda-cok-mutlu-oldum---1049556704.html

'Düşünen Maymun' kayalığı: 'Böyle güzel ve ilginç bir oluşumun karşısında çok mutlu oldum'

'Düşünen Maymun' kayalığı: 'Böyle güzel ve ilginç bir oluşumun karşısında çok mutlu oldum'

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 'Düşünen Maymun' figürlü kayalık Ümit Bartın tarafından şans eseri fotoğraflandı. Bartın "Böyle güzel ve ilginç bir oluşumun... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T00:06+0300

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yaşam

fotoğraf

maymun

kaya

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 'Düşünen Maymun' figürlü kayalık görenleri şaşırtıyor.İlçenin İnanlı köyündeki 'Düşünen Maymun' figürlü kayalık, hem şaşırtıyor hem de ilgi çekiyor. Doğada karşılaştığı güzellikleri ve ilginç anları fotoğraflayan Ümit Bartın, bu sefer büyük bir kayalığın oluşturduğu maymun görüntüsünü kayıt altına aldı. Maymuna benzeyen kayalık karşısında şaşkına döndüğünü belirten Ümit Bartın, şunları söyledi:

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2021

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fotoğraf, maymun, kaya