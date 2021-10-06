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Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusu: 'Asistanı 50 bin lira para teklifinde bulundu'
Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusu: 'Asistanı 50 bin lira para teklifinde bulundu'
Klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiği iddiasında bulunan ve cep telefonundaki mesaj kayıtlarının görüntülerini yayınlayan Ece Ronay... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T16:57+0300
2021-10-06T16:59+0300
türkiye
mehmet ali erbil
suç duyurusu
ece ronay
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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla birlikte gelen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil hakkında 'sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.'Düşündüğü anlamda çağırmadım'Ronay, adliye çıkışında basına açıklama yaptı:Para teklifiGazetecilerin, "Para teklifi geldi mi?" sorusuna ise Ronay, "Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak ve 50 bin lira para teklifinde bulundu" cevabını verdi.Ronay'ın avukatı da "Atılan mesajlar tüm kamuoyu biliyor, savcılığa müracaat yaptık, ses kayıtları ve mesaj içeriklerini dosyaya sunduk. 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdık, tebliğ olmadı. Mağdur edilen bir kadın var, cinsel tacize uğrayan bir kadın var. Top yargıda" diye konuştu.
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mehmet ali erbil , suç duyurusu, ece ronay

Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusu: 'Asistanı 50 bin lira para teklifinde bulundu'

16:57 06.10.2021 (güncellendi: 16:59 06.10.2021)
© DHAEce Ronay
Ece Ronay - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© DHA
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Klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiği iddiasında bulunan ve cep telefonundaki mesaj kayıtlarının görüntülerini yayınlayan Ece Ronay, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla birlikte gelen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil hakkında 'sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

'Düşündüğü anlamda çağırmadım'

Ronay, adliye çıkışında basına açıklama yaptı:
"Ben onu düşündüğü anlamda çağırmadım. Bir gün kahve içeriz, çay içeriz Mehmet Ali Bey diyerek geciktirdim. Onda ne benim evimin konumu vardır, ne adresim vardır. Ne benimle alakalı olumlu ya da olumsuz herhangi bir görüntüsü vardır, ona gönderilmiş. Hiçbir şey yok. Sadece konuşuyor, sürekli beni suçluyor. 'Ben 65 yaşında bir adam olarak, 22 yaşında kızımdan küçük kadını taciz ettim' demiyor, o da bunu yaptı şunu yaptı. Ben bir kadınım. Ne olursam olayım böyle bir muameleyi hak etmiyorum."

Para teklifi

Gazetecilerin, "Para teklifi geldi mi?" sorusuna ise Ronay, "Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak ve 50 bin lira para teklifinde bulundu" cevabını verdi.
Ronay'ın avukatı da "Atılan mesajlar tüm kamuoyu biliyor, savcılığa müracaat yaptık, ses kayıtları ve mesaj içeriklerini dosyaya sunduk. 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdık, tebliğ olmadı. Mağdur edilen bir kadın var, cinsel tacize uğrayan bir kadın var. Top yargıda" diye konuştu.
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