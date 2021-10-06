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'Einstein, Roswell UFO kazası üzerinde çalıştı, 5 uzaylının cesedini inceledi'
'Einstein, Roswell UFO kazası üzerinde çalıştı, 5 uzaylının cesedini inceledi'
Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın, Roswell UFO kazası üzerinde çalışmalar yürütüerek, ele geçirilen 5 uzaylının cesedini incelediği iddia edildi. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T14:21+0300
2021-10-06T14:23+0300
yaşam
new mexico
ufo
albert einstein
uzaylı
kaza
otopsi
roswell
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Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın eski asistanı Dr. Shirley Wright, bilim insanının 1947 yılında ABD'nin New Mexico eyaletindeki Roswell kentinde meydana geldiği ileri sürülen UFO kazasının ardından ele geçirilen 5 uzaylının otopsisine katıldığını iddia etti.İngiliz tabloid The Sun gazetesinde yer alan habere göre Wright, Einstein'ın New Mexico'ya yaptığı ve gizli tutulan çok sayıda gezide kendisine eşlik ettiğini söyledi.Wright'ın söz konusu iddiaya dair detayları, 2015'te yaşamını yitirmeden kısa bir süre önce meşhur 'UFO avcısı' Sheila Franklin ile yaptığı röportajda anlattığı ancak röportajın kamuoyuna yeni duyurulduğu belirtildi.Röportajda, uzaylı gemisinin bir tarafının hasarlı göründüğünü söyleyen Wright, "Disk şeklindeydi, bir tür içbükeydi. Boyutu hangar tabanının dörtte biri kadardı. Geminin gövdesi bugün oldukça parlak diyebileceğim bir malzemeden yapılmıştı fakat yaklaştığınızda rengi epey mattı" dedi.Bilim insanı, "Neyden yapıldığını epey merak etmişlerdi" diye konuştu.Uzay gemisinin etrafının, onu inceleyen kolluk güçleri, fotoğrafçılar ve uzmanlarla çevrili olduğunu kaydeden Wright, Einstein'ın aracın itiş sistemi üzerinde çalıştığını belirtti.'Dünya'ya geldiklerine şaşırmadığına dair bir şeyler söyledi'Einstein'ın 'gerçek kanıtları görmekten rahatsızlık duymadığını' ifade eden Wright, şöyle devam etti:"İlk yorumlarını notlarıma alamadım ama Dünya'ya geldiklerine şaşırmadığına dair bir şeyler söyledi. Bu, ona evren hakkında çok daha fazla şey öğrenebileceğimiz konusunda umut verdi. 'Temas'ın, hem bizim hem onların dünyası için faydalı olabileceğini söyledi."'Yaklaşık 1.5 metre boyundaydılar'Öte yandan kendisine ve Einstein'a 5 dünya dışı varlığın cansız bedeninin gösterildiğini belirten Wright, "Şefim de dahil olmak üzere bazı uzmanların onlara daha yakından bakmasına izin verildi. Bana kalırsa 5'i de birbirine benziyordu. Yaklaşık 1.5 metre boyundaydılar, saçları yoktu, iri başları ve devasa kara gözleri vardı ve tenleri hafif yeşilimsi bir tonla birlikte gri renkteydi" diye konuştu.Canlıların bedenlerinin açıkta olmadığını, dar kıyafetler giydiklerini paylaşan Wright, "Fakat göbek delikleri veya cinsel organları olmadığını duymuştum" dedi.'Konu hakkında konuşmaması emredildi'İddiaya göre Einstein, inceleme sonrasında bir rapor hazırladı, Dr. Wright'a ise çenesini kapalı tutması emredildi.Bunun yanı sıra Wright, kayıtta 1947'nin yaz aylarında Princeton Üniversitesi'nde Einstein ile çalışmak üzere bir dizi yetenekli öğrenci arasından seçilme sürecini anlattı.Görelilik kuramıyla tanınan Alman bilim adamı Einstein, hayatı ve çalışmaları boyunca uzaylı yaşamına inandığını belirtiyordu.Bilim insanı, 1920'deki bir röportajnda, "Mars ve diğer gezegenlerde yerleşim olduğuna inanmak için her türlü gerekçemiz var. Dünya neden canlı yaşamına elverişli olan tek gezegen olsun ki? Başka hiçbir açıdan biricik değil" demişti.Roswell olayı, son 70 yıldır UFO meraklılarının ilgi odağında duruyor.
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new mexico, ufo, albert einstein, uzaylı, kaza, otopsi, roswell

'Einstein, Roswell UFO kazası üzerinde çalıştı, 5 uzaylının cesedini inceledi'

14:21 06.10.2021 (güncellendi: 14:23 06.10.2021)
© AP PhotoAlbert Einstein
Albert Einstein - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© AP Photo
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Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın, Roswell UFO kazası üzerinde çalışmalar yürütüerek, ele geçirilen 5 uzaylının cesedini incelediği iddia edildi.
Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın eski asistanı Dr. Shirley Wright, bilim insanının 1947 yılında ABD'nin New Mexico eyaletindeki Roswell kentinde meydana geldiği ileri sürülen UFO kazasının ardından ele geçirilen 5 uzaylının otopsisine katıldığını iddia etti.
İngiliz tabloid The Sun gazetesinde yer alan habere göre Wright, Einstein'ın New Mexico'ya yaptığı ve gizli tutulan çok sayıda gezide kendisine eşlik ettiğini söyledi.
Wright'ın söz konusu iddiaya dair detayları, 2015'te yaşamını yitirmeden kısa bir süre önce meşhur 'UFO avcısı' Sheila Franklin ile yaptığı röportajda anlattığı ancak röportajın kamuoyuna yeni duyurulduğu belirtildi.
Röportajda, uzaylı gemisinin bir tarafının hasarlı göründüğünü söyleyen Wright, "Disk şeklindeydi, bir tür içbükeydi. Boyutu hangar tabanının dörtte biri kadardı. Geminin gövdesi bugün oldukça parlak diyebileceğim bir malzemeden yapılmıştı fakat yaklaştığınızda rengi epey mattı" dedi.
Bilim insanı, "Neyden yapıldığını epey merak etmişlerdi" diye konuştu.
Uzay gemisinin etrafının, onu inceleyen kolluk güçleri, fotoğrafçılar ve uzmanlarla çevrili olduğunu kaydeden Wright, Einstein'ın aracın itiş sistemi üzerinde çalıştığını belirtti.

'Dünya'ya geldiklerine şaşırmadığına dair bir şeyler söyledi'

Einstein'ın 'gerçek kanıtları görmekten rahatsızlık duymadığını' ifade eden Wright, şöyle devam etti:
"İlk yorumlarını notlarıma alamadım ama Dünya'ya geldiklerine şaşırmadığına dair bir şeyler söyledi. Bu, ona evren hakkında çok daha fazla şey öğrenebileceğimiz konusunda umut verdi. 'Temas'ın, hem bizim hem onların dünyası için faydalı olabileceğini söyledi."

'Yaklaşık 1.5 metre boyundaydılar'

Öte yandan kendisine ve Einstein'a 5 dünya dışı varlığın cansız bedeninin gösterildiğini belirten Wright, "Şefim de dahil olmak üzere bazı uzmanların onlara daha yakından bakmasına izin verildi. Bana kalırsa 5'i de birbirine benziyordu. Yaklaşık 1.5 metre boyundaydılar, saçları yoktu, iri başları ve devasa kara gözleri vardı ve tenleri hafif yeşilimsi bir tonla birlikte gri renkteydi" diye konuştu.
Canlıların bedenlerinin açıkta olmadığını, dar kıyafetler giydiklerini paylaşan Wright, "Fakat göbek delikleri veya cinsel organları olmadığını duymuştum" dedi.

'Konu hakkında konuşmaması emredildi'

İddiaya göre Einstein, inceleme sonrasında bir rapor hazırladı, Dr. Wright'a ise çenesini kapalı tutması emredildi.
Bunun yanı sıra Wright, kayıtta 1947'nin yaz aylarında Princeton Üniversitesi'nde Einstein ile çalışmak üzere bir dizi yetenekli öğrenci arasından seçilme sürecini anlattı.
Görelilik kuramıyla tanınan Alman bilim adamı Einstein, hayatı ve çalışmaları boyunca uzaylı yaşamına inandığını belirtiyordu.
Bilim insanı, 1920'deki bir röportajnda, "Mars ve diğer gezegenlerde yerleşim olduğuna inanmak için her türlü gerekçemiz var. Dünya neden canlı yaşamına elverişli olan tek gezegen olsun ki? Başka hiçbir açıdan biricik değil" demişti.
Roswell olayı, son 70 yıldır UFO meraklılarının ilgi odağında duruyor.
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