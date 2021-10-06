https://tr.sputniknews.com/20211006/ekim-ayi-burs-ve-kredi-odemeleri-hesaplara-yatirilmaya-baslandi-1049564369.html

Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T09:49+0300

2021-10-06T09:49+0300

2021-10-06T09:55+0300

ekonomi

gençlik ve spor bakanlığı

burs

üniversite

öğrenci

kredi

mehmet muharrem kasapoğlu

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Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı.Duyuruyu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptı.Kasapoğlu, "Sevgili gençler, Ekim ayı burs ve kredileriniz hesaplarınızda... Yeni akademik yılın bu ilk ödemesini sağlıkla harcamanızı dilerim" ifadesini kullandı.Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirterek, "TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6' olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek" dedi.

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gençlik ve spor bakanlığı, burs, üniversite, öğrenci, kredi, mehmet muharrem kasapoğlu