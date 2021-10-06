https://tr.sputniknews.com/20211006/ekim-ayi-burs-ve-kredi-odemeleri-hesaplara-yatirilmaya-baslandi-1049564369.html
Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T09:49+0300
2021-10-06T09:49+0300
2021-10-06T09:55+0300
ekonomi
gençlik ve spor bakanlığı
burs
üniversite
öğrenci
kredi
mehmet muharrem kasapoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/1044833169_0:60:1201:735_1920x0_80_0_0_1867085642834a917c6d88e33b27cd8e.jpg
Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı.Duyuruyu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptı.Kasapoğlu, "Sevgili gençler, Ekim ayı burs ve kredileriniz hesaplarınızda... Yeni akademik yılın bu ilk ödemesini sağlıkla harcamanızı dilerim" ifadesini kullandı.Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirterek, "TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6' olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/1044833169_70:0:1129:794_1920x0_80_0_0_cf2c36cbeb0f73a14d5e9817419836cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gençlik ve spor bakanlığı, burs, üniversite, öğrenci, kredi, mehmet muharrem kasapoğlu
Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
09:49 06.10.2021 (güncellendi: 09:55 06.10.2021)
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı.
Duyuruyu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptı.
Kasapoğlu, "Sevgili gençler, Ekim ayı burs ve kredileriniz hesaplarınızda... Yeni akademik yılın bu ilk ödemesini sağlıkla harcamanızı dilerim" ifadesini kullandı.
Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirterek, "TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6' olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek" dedi.