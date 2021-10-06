https://tr.sputniknews.com/20211006/euro-2024e-renkli-logo-cesitliligin-kutlandigi-bir-senenin-tanitimini-yapiyoruz-1049573847.html

EURO 2024'e renkli logo: Çeşitliliğin kutlandığı bir senenin tanıtımını yapıyoruz

EURO 2024'e renkli logo: Çeşitliliğin kutlandığı bir senenin tanıtımını yapıyoruz

Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'ün logosu tanıtıldı. UEFA'dan yapılan açıklamada, "Turnuvanın marka kimliği bu akşam Almanya'nın Berlin kentindeki... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T13:51+0300

2021-10-06T13:51+0300

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spor

euro 2024

uefa

logo

renkli

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2024 yılında Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'in logosu tanıtıldı.UEFA'nın logoyu tanıtırken kullandığı ifadeler şu şekilde:"Turnuvanın marka kimliği bu akşam 20:24CEST'de Almanya'nın Berlin kentindeki Olympiastadion'da açıklandı. Herkesin hoş karşılandığı ve çeşitliliğin kutlandığı bir 'EURO'nun tanıtımını yapıyoruz. Renklerinizi getirin!"

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2021

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euro 2024, uefa, logo, renkli