EURO 2024'e renkli logo: Çeşitliliğin kutlandığı bir senenin tanıtımını yapıyoruz

2024 yılında Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'in logosu tanıtıldı.UEFA'nın logoyu tanıtırken kullandığı ifadeler şu şekilde:"Turnuvanın marka kimliği bu akşam 20:24CEST'de Almanya'nın Berlin kentindeki Olympiastadion'da açıklandı. Herkesin hoş karşılandığı ve çeşitliliğin kutlandığı bir 'EURO'nun tanıtımını yapıyoruz. Renklerinizi getirin!"
Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'ün logosu tanıtıldı. UEFA'dan yapılan açıklamada, "Turnuvanın marka kimliği bu akşam Almanya'nın Berlin kentindeki Olympiastadion'da açıklandı. Herkesin hoş karşılandığı ve çeşitliliğin kutlandığı bir 'EURO'nun tanıtımını yapıyoruz. Renklerinizi getirin!" ifadeleri kullanıldı.
2024 yılında Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'in logosu tanıtıldı.
UEFA'nın logoyu tanıtırken kullandığı ifadeler şu şekilde:
"Turnuvanın marka kimliği bu akşam 20:24CEST'de Almanya'nın Berlin kentindeki Olympiastadion'da açıklandı. Herkesin hoş karşılandığı ve çeşitliliğin kutlandığı bir 'EURO'nun tanıtımını yapıyoruz. Renklerinizi getirin!"
🎨 The brand identity for the tournament was unveiled at 20:24CEST this evening at the Olympiastadion in Berlin, Germany. It promotes a EURO where everyone feels welcome and diversity is celebrated. Bring your colours! pic.twitter.com/Aqq0GrBIl3