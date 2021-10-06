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Fenerbahçe'ye yeni sponsor
Fenerbahçe'ye yeni sponsor
Fenerbahçe ile Safiport arasında basketbol takımlarını kapsayan yeni bir sponsorluk anlaşması imzalandı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T14:52+0300
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spor
fenerbahçe
sponsor
final four
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Fenerbahçe'nin sponsorluk anlaşmasının detayları hakkında yaptığı açıklama şöyle:
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fenerbahçe, sponsor, final four

Fenerbahçe'ye yeni sponsor

14:52 06.10.2021
© FlickrFenerbahçe - bayrak
Fenerbahçe - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© Flickr
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Fenerbahçe ile Safiport arasında basketbol takımlarını kapsayan yeni bir sponsorluk anlaşması imzalandı.
Fenerbahçe'nin sponsorluk anlaşmasının detayları hakkında yaptığı açıklama şöyle:
"Liman işletmeciliği alanında güçlü markası olan Safiport, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ‘en çok şampiyon olan takım’ unvanına sahip olan ve EuroLeague’de Final Four’un gediklisi Kadın Basketbol Takımımıza isim sponsoru oldu. Her kulvarda formamızı ve armamızı gururla temsil eden takımımız, bu sezon ‘Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı’ ismiyle mücadelesini sürdürecek. ‘Bir limandan daha fazlası’ mottosuyla multimodal bir liman markası olarak gücünü ve büyüklüğünü vurgulayan Safiport aynı zamanda Türk basketbolunda tarihi bir başarıya imza atarak, EuroLeague Kupası’nı ülkemize getiren ilk takım olan ve her sezon Avrupa’da ve ligde zirveyi hedefleyen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımıza şort sponsoru, TB2L'de mücadele eden Fenerbahçe Koleji Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımımıza ise isim sponsoru oldu. Fenerbahçe Koleji Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımımız, bu sezon ‘Fenerbahçe Koleji Safiport Erkek Basketbol Takımı’ ismiyle parkeye çıkacak. 2021-2022 sezonu için geçerli olacak bu sponsorluk anlaşmasının imza töreni önümüzdeki günlerde stadımızda düzenlenecektir. Bu iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, Safi Holding’e ailemize hoş geldin diyoruz. "
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