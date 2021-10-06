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Ferrari'den Türkiye Grand Prix'sine özel poster
Ferrari'den Türkiye Grand Prix'sine özel poster
Ferrari takımı, Türkiye Grand Prix'ine özel bir poster paylaşarak fanlarına çağrıda bulundu. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T15:43+0300
2021-10-06T15:43+0300
2021-10-06T15:52+0300
spor
formula 1
poster
ferrari
istanbul grand prix
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Formula 1'e bu hafta sonu ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park Pisti'nde Ferrari de yerini alacak.Ferrari'nin resmi sosyal medya hesabında yarışa özel bir poster paylaşıldı.Paylaşımda, fanlara çağrı yapılarak, "Türkiye GP için bu hafta sonu İstanbul'a gidiyoruz" notu düşüldü.Posterin ise Giovanni P. Timpano'nun tasarımı olduğu belirtildi.
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formula 1, poster, ferrari, istanbul grand prix
Ferrari'den Türkiye Grand Prix'sine özel poster 15:43 06.10.2021 (güncellendi: 15:52 06.10.2021)
Ferrari takımı, Türkiye Grand Prix'ine özel bir poster paylaşarak fanlarına çağrıda bulundu.
Formula 1'e bu hafta sonu ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park Pisti'nde Ferrari de yerini alacak.
Ferrari'nin resmi sosyal medya hesabında yarışa özel bir poster paylaşıldı.
Paylaşımda, fanlara çağrı yapılarak,
"Türkiye GP için bu hafta sonu İstanbul'a gidiyoruz" notu düşüldü.
Posterin ise Giovanni P. Timpano'nun tasarımı olduğu belirtildi.