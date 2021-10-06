https://tr.sputniknews.com/20211006/ferrariden-turkiye-grand-prixne-ozel-poster-1049577797.html

Ferrari'den Türkiye Grand Prix'sine özel poster

Ferrari'den Türkiye Grand Prix'sine özel poster

Ferrari takımı, Türkiye Grand Prix'ine özel bir poster paylaşarak fanlarına çağrıda bulundu. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T15:43+0300

2021-10-06T15:43+0300

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spor

formula 1

poster

ferrari

istanbul grand prix

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Formula 1'e bu hafta sonu ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park Pisti'nde Ferrari de yerini alacak.Ferrari'nin resmi sosyal medya hesabında yarışa özel bir poster paylaşıldı.Paylaşımda, fanlara çağrı yapılarak, "Türkiye GP için bu hafta sonu İstanbul'a gidiyoruz" notu düşüldü.Posterin ise Giovanni P. Timpano'nun tasarımı olduğu belirtildi.

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formula 1, poster, ferrari, istanbul grand prix