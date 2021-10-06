https://tr.sputniknews.com/20211006/fethiyede-kayaliklara-dusen-yamac-parasutcusu-helikopterle-kurtarildi-1049556557.html

Fethiye'de kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü helikopterle kurtarıldı

Fethiye'de kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü helikopterle kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu helikopterle kurtarıldı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T00:00+0300

2021-10-06T00:00+0300

2021-10-06T00:00+0300

türkiye

muğla

fethiye

yamaç paraşütü

paraşüt

paraşüt kazası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049556532_0:53:1200:728_1920x0_80_0_0_2aa797edced0e49bed5025d2d019ad9c.jpg

Yamaç paraşütü pilotu 43 yaşındaki Seçkin Aydın, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden single (tekli) uçuş yaptı. Paraşüt, kalkıştan kısa süre sonra belirlenemeyen nedenle Babadağ eteklerindeki Karaağaç mevkisine düştü.Hareket edemeyen Aydın'ın, cep telefonuyla yardım istemesi üzerine bölgeye Ölüdeniz'de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile UMKE görevlileri sevk edildi.Yaralıya ulaşan ekipler, Aydın'ın vücudunda kırıklar bulunması, bölgenin de sarp ve kayalık olması nedeniyle taşıma yapamadı. Jandarma Filo Komutanlığından havalanan helikopter yardımıyla yaklaşık 4 saat sonra kurtarılan Aydın, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

türkiye

muğla

fethiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

muğla, fethiye, yamaç paraşütü, paraşüt, paraşüt kazası