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Forbes, 40 yaş altı 15 milyarderi açıkladı
Forbes, 40 yaş altı 15 milyarderi açıkladı
Forbes dergisi, 40 yaş altı milyarderlerin listesini açıkladı. 15 ismin yer aldığı listede tek bir kadın bulunuyor. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T02:00+0300
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ABD merkezli iş ve ekonomi dergisi Forbes, 40 yaş altı 15 milyarderin bulunduğu ‘15 Under 40’ listesini duyurdu.Listede tek kadın olarak restoran zinciri In-N-Out Burger'in sahibi Lynsi Snyder yer alıyorEn gençten en yaşlıya göre sıralanan isimler şu şekilde:Sam Bankman-FriedYaş: 29Net servet: 22,5 milyar dolarServetin kaynağı: Kripto paraEvan SpiegelYaş: 31Net servet: 13,8 milyar dolarServetin kaynağı: SnapchatBobby MurphyYaş: 33Net servet: 15.2 milyar dolarServetin kaynağı: SnapchatFred EhrsamYaş: 33Net servet: 3.5 milyar dolarServetin kaynağı: Kripto para borsasıLukas WaltonYaş: 35Net servet: 17.2 milyar dolarServetin kaynağı: WalmartBaiju BhattYaş: 36Net servet: 2,9 milyar dolarServetin kaynağı:: Hisse senedi ticareti uygulaması (Robinhood Markets)Mark ZuckerbergYaş: 37Net servet: 134.5 milyar dolarServetin kaynağı: FacebookDustin MoskovitzYaş: 37Net servet: 24.1 milyar dolarServetin kaynağı: FacebookBrian ArmstrongYaş: 38Net servet: 11.5 milyar dolarServetin kaynağı: Kripto para borsasıNathan BlecharczykYaş: 38Net servet: 10 milyar dolarServetin kaynağı: AirbnbScott DuncanYaş: 38Net servet: 6.2 milyar dolarServetin kaynağı: Boru hattı taşımacılığı (Pipelines)RJ ScaringeYaş: 38Net servet: 3.4 milyar dolarServetin kaynağı: Elektrikli araçlarErnest Garcia IIIYaş: 39Net servet: 9,3 milyar dolarServetin kaynağı: 2. el arabalar (Carvana)Lynsi SnyderYaş: 39Net servet: 4.2 milyar dolarServetin kaynağı: In-N-Out BurgerBen SilbermannYaş: 39Net servet: 3,3 milyar dolarServetin kaynağı: Sosyal medya (Pinterest)
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sosyal medya, facebook, mark zuckerberg, forbes, zengin

Forbes, 40 yaş altı 15 milyarderi açıkladı

02:00 06.10.2021
© REUTERS / Stephen LamMark Zuckerberg
Mark Zuckerberg - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© REUTERS / Stephen Lam
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Forbes dergisi, 40 yaş altı milyarderlerin listesini açıkladı. 15 ismin yer aldığı listede tek bir kadın bulunuyor.
ABD merkezli iş ve ekonomi dergisi Forbes, 40 yaş altı 15 milyarderin bulunduğu ‘15 Under 40’ listesini duyurdu.
Listede tek kadın olarak restoran zinciri In-N-Out Burger'in sahibi Lynsi Snyder yer alıyor
En gençten en yaşlıya göre sıralanan isimler şu şekilde:
Sam Bankman-Fried
Yaş: 29
Net servet: 22,5 milyar dolar
Servetin kaynağı: Kripto para
Evan Spiegel
Yaş: 31
Net servet: 13,8 milyar dolar
Servetin kaynağı: Snapchat
Bobby Murphy
Yaş: 33
Net servet: 15.2 milyar dolar
Servetin kaynağı: Snapchat
Fred Ehrsam
Yaş: 33
Net servet: 3.5 milyar dolar
Servetin kaynağı: Kripto para borsası
Lukas Walton
Yaş: 35
Net servet: 17.2 milyar dolar
Servetin kaynağı: Walmart
Baiju Bhatt
Yaş: 36
Net servet: 2,9 milyar dolar
Servetin kaynağı:: Hisse senedi ticareti uygulaması (Robinhood Markets)
Mark Zuckerberg
Yaş: 37
Net servet: 134.5 milyar dolar
Servetin kaynağı: Facebook
Dustin Moskovitz
Yaş: 37
Net servet: 24.1 milyar dolar
Servetin kaynağı: Facebook
Brian Armstrong
Yaş: 38
Net servet: 11.5 milyar dolar
Servetin kaynağı: Kripto para borsası
Nathan Blecharczyk
Yaş: 38
Net servet: 10 milyar dolar
Servetin kaynağı: Airbnb
Scott Duncan
Yaş: 38
Net servet: 6.2 milyar dolar
Servetin kaynağı: Boru hattı taşımacılığı (Pipelines)
RJ Scaringe
Yaş: 38
Net servet: 3.4 milyar dolar
Servetin kaynağı: Elektrikli araçlar
Ernest Garcia III
Yaş: 39
Net servet: 9,3 milyar dolar
Servetin kaynağı: 2. el arabalar (Carvana)
Lynsi Snyder
Yaş: 39
Net servet: 4.2 milyar dolar
Servetin kaynağı: In-N-Out Burger
Ben Silbermann
Yaş: 39
Net servet: 3,3 milyar dolar
Servetin kaynağı: Sosyal medya (Pinterest)
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