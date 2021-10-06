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Forbes, 40 yaş altı 15 milyarderi açıkladı
© REUTERS / Stephen LamMark Zuckerberg
© REUTERS / Stephen Lam
Forbes dergisi, 40 yaş altı milyarderlerin listesini açıkladı. 15 ismin yer aldığı listede tek bir kadın bulunuyor.
ABD merkezli iş ve ekonomi dergisi Forbes, 40 yaş altı 15 milyarderin bulunduğu ‘15 Under 40’ listesini duyurdu.
15 Under 40: The Youngest Billionaires On The 2021 Forbes 400: Meme stocks and cryptomania have helped a few new millennials debut on the list, including the richest person ever under 30 besides Mark Zuckerberg. https://t.co/hTh265ptIJ pic.twitter.com/zeyuvtg3Ca— Marcus Evans 📚 ⚛️ 🔭 ⚖️ 💙 🎼 🏀 (@MarcuswevansSr) October 5, 2021
Listede tek kadın olarak restoran zinciri In-N-Out Burger'in sahibi Lynsi Snyder yer alıyor
En gençten en yaşlıya göre sıralanan isimler şu şekilde:
Sam Bankman-Fried
Yaş: 29
Net servet: 22,5 milyar dolar
Servetin kaynağı: Kripto para
Evan Spiegel
Yaş: 31
Net servet: 13,8 milyar dolar
Servetin kaynağı: Snapchat
Bobby Murphy
Yaş: 33
Net servet: 15.2 milyar dolar
Servetin kaynağı: Snapchat
Fred Ehrsam
Yaş: 33
Net servet: 3.5 milyar dolar
Servetin kaynağı: Kripto para borsası
Lukas Walton
Yaş: 35
Net servet: 17.2 milyar dolar
Servetin kaynağı: Walmart
Baiju Bhatt
Yaş: 36
Net servet: 2,9 milyar dolar
Servetin kaynağı:: Hisse senedi ticareti uygulaması (Robinhood Markets)
Mark Zuckerberg
Yaş: 37
Net servet: 134.5 milyar dolar
Servetin kaynağı: Facebook
Dustin Moskovitz
Yaş: 37
Net servet: 24.1 milyar dolar
Servetin kaynağı: Facebook
Brian Armstrong
Yaş: 38
Net servet: 11.5 milyar dolar
Servetin kaynağı: Kripto para borsası
Nathan Blecharczyk
Yaş: 38
Net servet: 10 milyar dolar
Servetin kaynağı: Airbnb
Scott Duncan
Yaş: 38
Net servet: 6.2 milyar dolar
Servetin kaynağı: Boru hattı taşımacılığı (Pipelines)
RJ Scaringe
Yaş: 38
Net servet: 3.4 milyar dolar
Servetin kaynağı: Elektrikli araçlar
Ernest Garcia III
Yaş: 39
Net servet: 9,3 milyar dolar
Servetin kaynağı: 2. el arabalar (Carvana)
Lynsi Snyder
Yaş: 39
Net servet: 4.2 milyar dolar
Servetin kaynağı: In-N-Out Burger
Ben Silbermann
Yaş: 39
Net servet: 3,3 milyar dolar
Servetin kaynağı: Sosyal medya (Pinterest)