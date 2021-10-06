https://tr.sputniknews.com/20211006/forbes-40-yas-alti-15-milyarderi-acikladi-1049559812.html

Forbes, 40 yaş altı 15 milyarderi açıkladı

Forbes, 40 yaş altı 15 milyarderi açıkladı

Forbes dergisi, 40 yaş altı milyarderlerin listesini açıkladı. 15 ismin yer aldığı listede tek bir kadın bulunuyor. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T02:00+0300

2021-10-06T02:00+0300

2021-10-06T02:00+0300

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ABD merkezli iş ve ekonomi dergisi Forbes, 40 yaş altı 15 milyarderin bulunduğu ‘15 Under 40’ listesini duyurdu.Listede tek kadın olarak restoran zinciri In-N-Out Burger'in sahibi Lynsi Snyder yer alıyorEn gençten en yaşlıya göre sıralanan isimler şu şekilde:Sam Bankman-FriedYaş: 29Net servet: 22,5 milyar dolarServetin kaynağı: Kripto paraEvan SpiegelYaş: 31Net servet: 13,8 milyar dolarServetin kaynağı: SnapchatBobby MurphyYaş: 33Net servet: 15.2 milyar dolarServetin kaynağı: SnapchatFred EhrsamYaş: 33Net servet: 3.5 milyar dolarServetin kaynağı: Kripto para borsasıLukas WaltonYaş: 35Net servet: 17.2 milyar dolarServetin kaynağı: WalmartBaiju BhattYaş: 36Net servet: 2,9 milyar dolarServetin kaynağı:: Hisse senedi ticareti uygulaması (Robinhood Markets)Mark ZuckerbergYaş: 37Net servet: 134.5 milyar dolarServetin kaynağı: FacebookDustin MoskovitzYaş: 37Net servet: 24.1 milyar dolarServetin kaynağı: FacebookBrian ArmstrongYaş: 38Net servet: 11.5 milyar dolarServetin kaynağı: Kripto para borsasıNathan BlecharczykYaş: 38Net servet: 10 milyar dolarServetin kaynağı: AirbnbScott DuncanYaş: 38Net servet: 6.2 milyar dolarServetin kaynağı: Boru hattı taşımacılığı (Pipelines)RJ ScaringeYaş: 38Net servet: 3.4 milyar dolarServetin kaynağı: Elektrikli araçlarErnest Garcia IIIYaş: 39Net servet: 9,3 milyar dolarServetin kaynağı: 2. el arabalar (Carvana)Lynsi SnyderYaş: 39Net servet: 4.2 milyar dolarServetin kaynağı: In-N-Out BurgerBen SilbermannYaş: 39Net servet: 3,3 milyar dolarServetin kaynağı: Sosyal medya (Pinterest)

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sosyal medya, facebook, mark zuckerberg, forbes, zengin