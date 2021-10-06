https://tr.sputniknews.com/20211006/formula-1de-istiklal-marsini-goksel-seslendirecek-1049588623.html

Formula 1’de İstiklal Marşı'nı Göksel seslendirecek

Formula 1’de İstiklal Marşı'nı Göksel seslendirecek

Intercity İstanbul Park’ta 10 Ekim Pazar günü gerçekleşecek Formula 1 yarışının açılış seremonisinde Göksel İstiklal Marşı’nı seslendirecek. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

formula 1

istiklal marşı

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Bu yıl tekrar Türkiye’ye getirilen, 10 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek Formula 1 için geri sayım başladı.NTV'nin haberine göre Pazar günü Intercity İstanbul Park’ın ev sahipliği yapacağı, dünyanın en büyük ve önemli motor sporları organizasyonu Formula 1’in yarış başlangıç seremonisinde İstiklal Marşı’nı Göksel seslendirecek. 8-9-10 Ekim’de gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021 etkinliğini, 200 ülkede 2 milyardan fazla kişi ekranları başından takip edecek.

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formula 1, istiklal marşı