https://tr.sputniknews.com/20211006/galatasaray-ve-fenerbahceden-ortak-yayin-aciklamasi-1049579990.html

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak yayın açıklaması

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak yayın açıklaması

Galatasaray ve Fenerbahçe Kulüpleri resmi internet sitelerinden bu sezon iki devin Euroleague Women'da yapacakları maçların TRT Spor Yıldız'da yayınlanacağını... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T16:37+0300

2021-10-06T16:37+0300

2021-10-06T16:40+0300

spor

fenerbahçe

galatasaray

ortak yayın

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak girişimiyle iki kulübün Kadınlar Euroleague maçları TRT Spor Yıldız'da yayımlanacak.İşte iki kulüpten yapılan ortak açıklama:"Galatasaray Kadın Basketbol ve Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımlarının, 2021-2022 sezonunda EuroLeague Women’da oynayacağı maçlar, TRT Spor Yıldız’da sporseverler ve taraftarlarımızla buluşacak.Kulübümüz ile Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ortak girişimleriyle başlatılan, kadın basketbolun sporseverler ve taraftarlarımızla daha fazla buluşmasını hedefleyen adım kapsamında, maçlarımızın dönüşümlü olarak TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanması adına anlaşmaya varılmıştır.Anlaşma kapsamında TRT ile planlanan yayın akışı çerçevesinde Kadın Basketbol Takımımızın sezon boyunca 8 maçı TRT Spor Yıldız, 6 maçı da GSTV ekranlarında yayınlanacaktır.Galatasaray ve Fenerbahçe’nin bu ortak adımına TRT’nin verdiği önemli destekle; Kulüplerimizin kadın basketbolda Avrupa’da ortaya koyacağı mücadele sporseverlere ulaşacak ve hak ettiği ilgiyi görecektir.Kadın basketbolda ülkemizi Avrupa’da başarıyla temsil edecek takımlarımıza mücadele edecekleri maçlarda başarılar diliyoruz."

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fenerbahçe, galatasaray, ortak yayın