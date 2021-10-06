https://tr.sputniknews.com/20211006/gerekce-koronavirus-asisi-hollanda-guzeli-dilay-willemstein-miss-world-yarismasindan-cekildi-1049575435.html

Gerekçe koronavirüs aşısı: Hollanda güzeli Dilay Willemstein, Miss World yarışmasından çekildi

Gerekçe koronavirüs aşısı: Hollanda güzeli Dilay Willemstein, Miss World yarışmasından çekildi

Annesi Türk olan Hollanda güzeli Dilay Willemstein, koronavirüs aşısı olmak istemediği için Porto Riko'da tüm dünyadan güzellerin boy göstereceği yarışmaya... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T14:58+0300

2021-10-06T14:58+0300

2021-10-06T14:59+0300

hollanda

güzellik yarışması

miss world

dilay willemstein

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049576023_0:0:3375:1899_1920x0_80_0_0_ddc530b9e81969fe20f8ae0734085f18.jpg

Hollanda'da temmuz ayındaki güzellik yarışmasında birincilik tacına uzanan ve ülkesini aralıkta Porto Riko'da düzenlenecek Dünya Güzellik Yarışması'nda (Miss World) temsil etmeye hak kazanan 21 yaşındaki Dilay Willemstein koronavirüs değil ama aşısı yüzünden organizasyona katılmama kararı aldı. Annesi Türk olduğu için güzellik kraliçesi seçildiğinde Türk basınında da gündem olan Willemstein, AD gazetesine verdiği demeçte, "Aşı için hazır değilim. Yaptıracak mıyım bilmiyorum" dedi. Bu kararı kolay almadığının ve uzun uzun düşündüğünün de altını çizen Willemstein, "Bu kapı kapanacak ama önümde yeni kapılar açılacak" ifadesini kullandı. Willemstein'ın aşı olma şartını yerine getirmek istemediği için yarışmadan çekilmesi nedeniyle yerine Hollanda ikinci güzeli Lizzy Dobbe podyumdaki yerini alacak.

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hollanda, güzellik yarışması, miss world, dilay willemstein