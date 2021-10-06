Gerekçe koronavirüs aşısı: Hollanda güzeli Dilay Willemstein, Miss World yarışmasından çekildi

Hollanda'da temmuz ayındaki güzellik yarışmasında birincilik tacına uzanan ve ülkesini aralıkta Porto Riko'da düzenlenecek Dünya Güzellik Yarışması'nda (Miss World) temsil etmeye hak kazanan 21 yaşındaki Dilay Willemstein koronavirüs değil ama aşısı yüzünden organizasyona katılmama kararı aldı. Annesi Türk olduğu için güzellik kraliçesi seçildiğinde Türk basınında da gündem olan Willemstein, AD gazetesine verdiği demeçte, "Aşı için hazır değilim. Yaptıracak mıyım bilmiyorum" dedi. Bu kararı kolay almadığının ve uzun uzun düşündüğünün de altını çizen Willemstein, "Bu kapı kapanacak ama önümde yeni kapılar açılacak" ifadesini kullandı. Willemstein'ın aşı olma şartını yerine getirmek istemediği için yarışmadan çekilmesi nedeniyle yerine Hollanda ikinci güzeli Lizzy Dobbe podyumdaki yerini alacak.
Annesi Türk olan Hollanda güzeli Dilay Willemstein, koronavirüs aşısı olmak istemediği için Porto Riko'da tüm dünyadan güzellerin boy göstereceği yarışmaya katılmayacak. 21 yaşındaki Willemstein bu fırsatı itmiş olsa da önünde yeni kapılar açılacağına inanıyor.
Hollanda'da temmuz ayındaki güzellik yarışmasında birincilik tacına uzanan ve ülkesini aralıkta Porto Riko'da düzenlenecek Dünya Güzellik Yarışması'nda (Miss World) temsil etmeye hak kazanan 21 yaşındaki Dilay Willemstein koronavirüs değil ama aşısı yüzünden organizasyona katılmama kararı aldı.
Annesi Türk olduğu için güzellik kraliçesi seçildiğinde Türk basınında da gündem olan Willemstein, AD gazetesine verdiği demeçte, "Aşı için hazır değilim. Yaptıracak mıyım bilmiyorum" dedi. Bu kararı kolay almadığının ve uzun uzun düşündüğünün de altını çizen Willemstein, "Bu kapı kapanacak ama önümde yeni kapılar açılacak" ifadesini kullandı.