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https://tr.sputniknews.com/20211006/haberturk-yazari-son-iki-haftadaki-tartismalarda-muhalefetin-belirledigi-gundemin-pesinden-gidildi-1049564246.html
HaberTürk yazarı: Son iki haftadaki tartışmalarda muhalefetin belirlediği gündemin peşinden gidildi
HaberTürk yazarı: Son iki haftadaki tartışmalarda muhalefetin belirlediği gündemin peşinden gidildi
HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Meclisin açılmasıyla birlikte geçen iki haftalık sürede 'muhalefetin belirlediği gündemin peşinden gidildiğini' söyledi. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T09:44+0300
2021-10-06T09:43+0300
türkiye
tbmm
muharrem sarıkaya
muhalefet
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HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Partilerin liderleri tatil öncesi performanslarını dün kaldıkları yerden aynı performansla devam ettirdi Dikkat çeken ise son dönem muhalefetin sergilediği yüksek performans... Geçmişte iktidar bir gündem belirler ve muhalefet de onun peşine takılır ve etrafında ciddi bir tartışma halesi oluşurdu. Biri bitmeden diğeri gelirdi. Ancak son dönem muhalefet bu işlevi yerine getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.Sarıkaya yazısında, "Son iki haftadaki tartışmalara bakıldığında da bunu görmek olası...Örneğin üniversite öğrencilerinin yurt sorunu ve kiraların yüksekliği… Tartışması dün de devam etti, liderlerin konuşmalarının ağırlıklı konusuydu. Benzer durum polislerin de arasında bulunduğu bazı kamu görevlilerine 2018 seçimlerinde vaat edilen 3600 ek gösterge konusu. CHP lideri Kılıçdaroğlu geçen hafta emekli polislerle buluşmasında konuyu gündeme taşıdı. CHP’nin dünkü TBMM Grup toplantısında bir daha ele alındı. Memur-Sen ise dün Külliye’de 3600 ek gösterge ile ilgili toplantıya katıldı ve bir süredir üzerinde durulmayan konuda harekete geçildi. Benzer durum gıda fiyatları ve etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarında görülüyor." düşüncesini dile getirdi.Sarıkaya, yazısında ayrıca şu ifadeleri kullandı:"Muhalefetin başlattığı yüksek fiyat tartışması daha önce patates soğan fiyatlarındaki artışlarda olduğu gibi hükümet tarafından “birileri haksız kazanç sağlamak için yapıyor” algısıyla göğüslendi. Ancak mesele burada da durmadı, Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketlerinin sayısının bin adet daha arttırılma kararı çıktı. Bir anlamda muhalefetin belirlediği gündemin peşinden gidildi… Cumhur İttifakı kesiminde daha önce çok daha güçlü şekilde verilen birlikte hareket edildiğine ilişkin algı ise MHP’de güçlü bir şekilde sürerken, son dönem AK Parti içinden gelen açıklamalarla sekteye uğruyor izlenimine yol açtı."
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tbmm, muharrem sarıkaya, muhalefet

HaberTürk yazarı: Son iki haftadaki tartışmalarda muhalefetin belirlediği gündemin peşinden gidildi

09:44 06.10.2021
© AATBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© AA
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HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Meclisin açılmasıyla birlikte geçen iki haftalık sürede 'muhalefetin belirlediği gündemin peşinden gidildiğini' söyledi.
HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Partilerin liderleri tatil öncesi performanslarını dün kaldıkları yerden aynı performansla devam ettirdi Dikkat çeken ise son dönem muhalefetin sergilediği yüksek performans... Geçmişte iktidar bir gündem belirler ve muhalefet de onun peşine takılır ve etrafında ciddi bir tartışma halesi oluşurdu. Biri bitmeden diğeri gelirdi. Ancak son dönem muhalefet bu işlevi yerine getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Sarıkaya yazısında, "Son iki haftadaki tartışmalara bakıldığında da bunu görmek olası...Örneğin üniversite öğrencilerinin yurt sorunu ve kiraların yüksekliği… Tartışması dün de devam etti, liderlerin konuşmalarının ağırlıklı konusuydu. Benzer durum polislerin de arasında bulunduğu bazı kamu görevlilerine 2018 seçimlerinde vaat edilen 3600 ek gösterge konusu. CHP lideri Kılıçdaroğlu geçen hafta emekli polislerle buluşmasında konuyu gündeme taşıdı. CHP’nin dünkü TBMM Grup toplantısında bir daha ele alındı. Memur-Sen ise dün Külliye’de 3600 ek gösterge ile ilgili toplantıya katıldı ve bir süredir üzerinde durulmayan konuda harekete geçildi. Benzer durum gıda fiyatları ve etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarında görülüyor." düşüncesini dile getirdi.
Sarıkaya, yazısında ayrıca şu ifadeleri kullandı:
"Muhalefetin başlattığı yüksek fiyat tartışması daha önce patates soğan fiyatlarındaki artışlarda olduğu gibi hükümet tarafından “birileri haksız kazanç sağlamak için yapıyor” algısıyla göğüslendi. Ancak mesele burada da durmadı, Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketlerinin sayısının bin adet daha arttırılma kararı çıktı. Bir anlamda muhalefetin belirlediği gündemin peşinden gidildi… Cumhur İttifakı kesiminde daha önce çok daha güçlü şekilde verilen birlikte hareket edildiğine ilişkin algı ise MHP’de güçlü bir şekilde sürerken, son dönem AK Parti içinden gelen açıklamalarla sekteye uğruyor izlenimine yol açtı."
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