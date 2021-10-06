Halk otobüsüne orta kapıdan binme tartışması yumruklu saldırıya dönüştü

“Bir yolcuyu orta kapıdan indirmiştim, araba tamamen doluydu. Elinde çocukla bir bayan bindi. Hareket etmeyip, ‘orta kapıdan binmek yasak, aşağı iner misin' dedim. Ön kapıda yoğunluk vardı, önden kartı bastırıp, yine ortadan bindirecektim. Uyarılarımı ciddiye almadı, ben de devam ettim. Kredi kartını bastı, makine okumadı. Tekrar çağırdım, yine kart okumadı. Üçüncü defa geldi, yine okumadı. Bazı yolcular çekti dedi ama benim makinam göstermedi. Yine de yoluma devam ettim. Bir durakta durdum, üç kapıyı birden açtım. Sanırım telefonla birini çağırmış. Ön kapıdan geldi, maskesi falan hiç bir şeyi yok. ‘Senin kadınla derdin ne?' dedi bana. Kuralların ne olduğunu söyledim. Ardından bana bağırmaya sonra da yumrukla saldırmaya başladı. Sol kaşım derin bir şekilde açıldı. O yumruğu vurduktan sonra beynim sersemledi. Kafamı eğdikten sonra 20'ye yakın yumruk yedim. Kendimden geçtim, hiçbir şey hatırlamıyordum. Kendime geldikten sonra kapıları kapatıp polise haber verdim.”