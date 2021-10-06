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Halk otobüsüne orta kapıdan binme tartışması yumruklu saldırıya dönüştü
Halk otobüsüne orta kapıdan binme tartışması yumruklu saldırıya dönüştü
Antalya’da halk otobüsüne orta kapıdan binildiği gerekçesiyle şoför ile bir yolcunun tartışması, ilerleyen dakikalarda yolcu yakınının yumruklu saldırısına... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T12:49+0300
2021-10-06T12:51+0300
türkiye
otobüs
kavga
antalya
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Antalya’da 18 Eylül Cumartesi günü saat 15.50 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 07 MKL 53 plakalı halk otobüsünün 40 yaşındaki sürücüsü Serkan Uysal, durakta yolcu indirirken bir kadın yolcu ön kapıdaki yoğunluk nedeniyle orta kapıdan içeriye girdi. İkili arasında orta kapıdan binip, binememe konusunda sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın yatışmasının ardından, ilerleyen otobüs şoförü başka bir durakta durduğu sırada İ. A. isimli bir kişi otobüsün ön kapısından içeri girerek, kadın yolcuyla yüksek sesle konuştuğunu ileri sürdüğü otobüs şoförü Uysal ile tartışmaya başladı. Ardından İ. A., Uysal'ı yumruklayarak darp etti. İ. A. olay yerinden ismi öğrenilemeyen kadın yolcuyla birlikte ayrılırken, kanlar içerisinde kalan otobüs şoförü ise önce hastaneye, ardından polise giderek şikayetçi oldu. Olay sonrası araştırma başlatan polis ekipleri, saldırgan İ .A.'yı gözaltına aldı.'Bayana niye bağırıyorsun' deyip yumruklamaya başladıÖte yandan, olay anı otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otobüsün ön kapısından içeriye giren İ. A.'nın “Ne derdin var bayanla. Bayana niye bağırıyorsun” sözlerine, Uysal, kuralın bu olduğunu ve Kovid-19 tedbiri kapsamında orta kapıdan binmesinin yasak olduğunu söyledi. Sözlü tartışma esnasında İ. A.'nın bir anda yumruklarla Uysal'ı darp edişi de görüntülere yansıdı.'O yumruktan sonra sersemledim'İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan şoför Serkan Uysal, olay anını şu sözlerle anlattı:
https://tr.sputniknews.com/20210708/halk-otobusunde-durakta-dugmeye-basmadin-dayagi-1044920411.html
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otobüs, kavga, antalya

Halk otobüsüne orta kapıdan binme tartışması yumruklu saldırıya dönüştü

12:49 06.10.2021 (güncellendi: 12:51 06.10.2021)
© İHAAntalya'da halk otobüsünde yumruklu kavga
Antalya'da halk otobüsünde yumruklu kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© İHA
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Antalya’da halk otobüsüne orta kapıdan binildiği gerekçesiyle şoför ile bir yolcunun tartışması, ilerleyen dakikalarda yolcu yakınının yumruklu saldırısına dönüştü. Darp edilip kanlar içerisinde kalan şoförün şikayeti üzerine, saldırgan gözaltına alındı. Kaşının derin bir şekilde açıldığını belirten şoför, “Yumruktan sonra beynim sersemledi” dedi.
Antalya’da 18 Eylül Cumartesi günü saat 15.50 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 07 MKL 53 plakalı halk otobüsünün 40 yaşındaki sürücüsü Serkan Uysal, durakta yolcu indirirken bir kadın yolcu ön kapıdaki yoğunluk nedeniyle orta kapıdan içeriye girdi. İkili arasında orta kapıdan binip, binememe konusunda sözlü tartışma yaşandı.
Tartışmanın yatışmasının ardından, ilerleyen otobüs şoförü başka bir durakta durduğu sırada İ. A. isimli bir kişi otobüsün ön kapısından içeri girerek, kadın yolcuyla yüksek sesle konuştuğunu ileri sürdüğü otobüs şoförü Uysal ile tartışmaya başladı.
Ardından İ. A., Uysal'ı yumruklayarak darp etti. İ. A. olay yerinden ismi öğrenilemeyen kadın yolcuyla birlikte ayrılırken, kanlar içerisinde kalan otobüs şoförü ise önce hastaneye, ardından polise giderek şikayetçi oldu. Olay sonrası araştırma başlatan polis ekipleri, saldırgan İ .A.'yı gözaltına aldı.

'Bayana niye bağırıyorsun' deyip yumruklamaya başladı

Öte yandan, olay anı otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otobüsün ön kapısından içeriye giren İ. A.'nın “Ne derdin var bayanla. Bayana niye bağırıyorsun” sözlerine, Uysal, kuralın bu olduğunu ve Kovid-19 tedbiri kapsamında orta kapıdan binmesinin yasak olduğunu söyledi. Sözlü tartışma esnasında İ. A.'nın bir anda yumruklarla Uysal'ı darp edişi de görüntülere yansıdı.

'O yumruktan sonra sersemledim'

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan şoför Serkan Uysal, olay anını şu sözlerle anlattı:
“Bir yolcuyu orta kapıdan indirmiştim, araba tamamen doluydu. Elinde çocukla bir bayan bindi. Hareket etmeyip, ‘orta kapıdan binmek yasak, aşağı iner misin' dedim. Ön kapıda yoğunluk vardı, önden kartı bastırıp, yine ortadan bindirecektim. Uyarılarımı ciddiye almadı, ben de devam ettim. Kredi kartını bastı, makine okumadı. Tekrar çağırdım, yine kart okumadı. Üçüncü defa geldi, yine okumadı. Bazı yolcular çekti dedi ama benim makinam göstermedi. Yine de yoluma devam ettim. Bir durakta durdum, üç kapıyı birden açtım. Sanırım telefonla birini çağırmış. Ön kapıdan geldi, maskesi falan hiç bir şeyi yok. ‘Senin kadınla derdin ne?' dedi bana. Kuralların ne olduğunu söyledim. Ardından bana bağırmaya sonra da yumrukla saldırmaya başladı. Sol kaşım derin bir şekilde açıldı. O yumruğu vurduktan sonra beynim sersemledi. Kafamı eğdikten sonra 20'ye yakın yumruk yedim. Kendimden geçtim, hiçbir şey hatırlamıyordum. Kendime geldikten sonra kapıları kapatıp polise haber verdim.”
Halk otobüsünde 'durakta düğmeye basmadın' dayağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2021
DÜNYA
Halk otobüsünde 'Durakta düğmeye basmadın' dayağı
8 Temmuz, 17:16
010000
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