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https://tr.sputniknews.com/20211006/hamile-esini-hortumla-doverek-olduren-mahmud-el-huseyin-yeniden-yargilandi-yanlislikla-yaptim-1049583920.html
Hamile eşini hortumla döverek öldüren Mahmud el Hüseyin yeniden yargılandı: 'Yanlışlıkla yaptım'
Hamile eşini hortumla döverek öldüren Mahmud el Hüseyin yeniden yargılandı: 'Yanlışlıkla yaptım'
Konya'da dini nikahla evli olduğu hamile kadını hortumla döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen sanık... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T18:33+0300
2021-10-06T18:33+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadına şiddet
suriyeli
hortum
müebbet hapis cezası
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Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu, dini nikahlı hamile eşini hortumla döverek öldürdüğü iddiasıyla hakkında verilen kararın, istinaf mahkemesince aldatma iddiası üzerine maktulün cep telefonu kayıtlarının incelenmesi nedeniyle bozulması üzerine sanığın yeniden yargılanması tamamlandı.3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mahmud el Hüseyin ve taraf avukatları katıldı.Mahmud el Hüseyin savunmasında, "Ben yanlışlıkla yaptım" dedi.Yeniden yargılanan sanığa verilen cezada herhangi bir değişiklik olmadı.Mahkeme heyeti, sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.Meram ilçesi Tırılırmak mahallesi Papatya sokakta yaşayan Mahmud el Hüseyin ile dini nikahlı eşi Halidiye el Hamit arasında 15 Kasım 2019'da tartışma çıkmış, kavga sırasında Hüseyin'in hortumla vurduğu Halidiye el Hamit, hareketsiz kalmıştı.Mahmud el Hüseyin, eşinin baygınlık geçirdiğini düşünmüş, aradan 2 saat geçmesine karşın eşi kendisine gelmeyince, komşularından yardım isteyip, polisi ve sağlık ekiplerini olay yerine çağırmıştı.Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hamile olduğu belirlenen Halidiye el Hamit'in öldüğü saptanmış, tutuklanan Mahmud el Hüseyin hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlamasıyla dava açılmıştı.
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kadın cinayeti, kadına şiddet, suriyeli, hortum, müebbet hapis cezası

Hamile eşini hortumla döverek öldüren Mahmud el Hüseyin yeniden yargılandı: 'Yanlışlıkla yaptım'

18:33 06.10.2021
© AAgözaltı, tutuklama
gözaltı, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© AA
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Konya'da dini nikahla evli olduğu hamile kadını hortumla döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen sanık, yeniden yargılandığı dava yine aynı cezaya çarptırıldı.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu, dini nikahlı hamile eşini hortumla döverek öldürdüğü iddiasıyla hakkında verilen kararın, istinaf mahkemesince aldatma iddiası üzerine maktulün cep telefonu kayıtlarının incelenmesi nedeniyle bozulması üzerine sanığın yeniden yargılanması tamamlandı.
3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mahmud el Hüseyin ve taraf avukatları katıldı.
Mahmud el Hüseyin savunmasında, "Ben yanlışlıkla yaptım" dedi.
Yeniden yargılanan sanığa verilen cezada herhangi bir değişiklik olmadı.
Mahkeme heyeti, sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.
Meram ilçesi Tırılırmak mahallesi Papatya sokakta yaşayan Mahmud el Hüseyin ile dini nikahlı eşi Halidiye el Hamit arasında 15 Kasım 2019'da tartışma çıkmış, kavga sırasında Hüseyin'in hortumla vurduğu Halidiye el Hamit, hareketsiz kalmıştı.
Mahmud el Hüseyin, eşinin baygınlık geçirdiğini düşünmüş, aradan 2 saat geçmesine karşın eşi kendisine gelmeyince, komşularından yardım isteyip, polisi ve sağlık ekiplerini olay yerine çağırmıştı.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hamile olduğu belirlenen Halidiye el Hamit'in öldüğü saptanmış, tutuklanan Mahmud el Hüseyin hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlamasıyla dava açılmıştı.
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