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HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yayımladığı yeni kararnameye göre, 359 hakim ve savcının görev yeri değişti. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T20:17+0300
2021-10-06T20:17+0300
2021-10-06T20:31+0300
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
türkiye
savcı
hakim
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Hakimler ve Savcılar Kurulu, internet sitesinde yeni bir kararname yayımladı.TRT Haber'in aktardığına göre yapılan yazılı açıklama ile Adli ve İdari Yargı Kararnamelerinin açıklandığı belirtildi.Buna göre, 334 adli ve 25 idari yargıda olmak üzere 359 hakim ve savcının görev yeri değişti.
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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), savcı, hakim
HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti 20:17 06.10.2021 (güncellendi: 20:31 06.10.2021)
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yayımladığı yeni kararnameye göre, 359 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu, internet sitesinde yeni bir kararname yayımladı.
TRT Haber'in aktardığına göre yapılan yazılı açıklama ile Adli ve İdari Yargı Kararnamelerinin açıklandığı belirtildi.
Buna göre, 334 adli ve 25 idari yargıda olmak üzere 359 hakim ve savcının görev yeri değişti.