https://tr.sputniknews.com/20211006/hskdan-yeni-kararname-1049587964.html

HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yayımladığı yeni kararnameye göre, 359 hakim ve savcının görev yeri değişti. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

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hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

türkiye

savcı

hakim

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Hakimler ve Savcılar Kurulu, internet sitesinde yeni bir kararname yayımladı.TRT Haber'in aktardığına göre yapılan yazılı açıklama ile Adli ve İdari Yargı Kararnamelerinin açıklandığı belirtildi.Buna göre, 334 adli ve 25 idari yargıda olmak üzere 359 hakim ve savcının görev yeri değişti.

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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), savcı, hakim