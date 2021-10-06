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IKEA’dan Türkiye kararı
IKEA’dan Türkiye kararı
İsveç merkezli mobilya devi IKEA, Türkiye'deki mevcut üretimine ek olarak koltuk, kanepe, kitaplık, gardırop ve mutfak dolapları kategorilerini de büyük... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T17:49+0300
2021-10-06T17:49+0300
ekonomi
türkiye
ikea
ihracat
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IKEA, halihazırda tekstil, cam, seramik ve metal başta olmak üzere birçok kategorideki ürünleri Türkiye'de ürettirip dünyanın çeşitli ülkelerindeki IKEA mağazalarında satılmak üzere ihraç ediyor. IKEA mevcut durumda Türkiye'de 20-25 civarı üretici ile çalışıyor.Hürriyet'in aktardığı habere, IKEA Türkiye Genel Müdür Vekili ve CFO'su Kerim Nişel Reuters'a yaptığı açıklamada, "Son dönemde pandemi ile birlikte gelen lojistik krizi ile Türkiye'de üretim yaptırma konusunda çok ciddi bir hareketlenme var. IKEA'nın özellikle mobilya kategorisinde kitaplıklar, gardırop, mutfak dolapları vb. ürünlerin de Türkiye'de üretilmesine ilişkin birtakım girişimleri mevcut. Bunların büyük montanlı olarak Türkiye'de üretilmesi için çalışmalar devam ediyor" dedi."IKEA olarak üzerinde çalıştığımız bir diğer kategori de koltuk-kanepe grupları. Bunlarla ilgili de Türkiye'den alım yapılabilmek için girişimlerimiz sürüyor" diyen Nişel, IKEA'nın Türkiye'den dünyaya yaptığı ihracat tutarı ile ilgili bilgi vermedi. Ancak IKEA'nın Türkiye'den ihraç ettiği ürün miktarının Türkiye'ye ithal ettiği ürün miktarının yaklaşık 3 misli olduğunu belirtti.Nişel, "IKEA tüm dünyada en yüksek standartta ürün ürettirmeye çalışıyor. Bu sadece ürün kalitesi açısından değil, çalışan haklarından, kullanılan malzemelerin sürdürülebilir olmasına kadar birçok alanı kapsıyor. Bu nedenle bir ülkede yeni bir kategori açmaya karar verdiğinde o standartları yerleştirmek açısından süreç bir hayli uzun olabiliyor. Bununla beraber, Türkiye'den alımı çok daha büyütmek üzere yoğun bir çalışma olduğunu ifade edebiliriz" diye konuştu.
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türkiye, ikea, ihracat

IKEA’dan Türkiye kararı

17:49 06.10.2021
© AFP 2021 / GABRIEL BOUYS IKEA
IKEA - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© AFP 2021 / GABRIEL BOUYS
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İsveç merkezli mobilya devi IKEA, Türkiye'deki mevcut üretimine ek olarak koltuk, kanepe, kitaplık, gardırop ve mutfak dolapları kategorilerini de büyük montanlı olarak ürettirerek Türkiye üzerinden ihraç etmeyi planlıyor.
IKEA, halihazırda tekstil, cam, seramik ve metal başta olmak üzere birçok kategorideki ürünleri Türkiye'de ürettirip dünyanın çeşitli ülkelerindeki IKEA mağazalarında satılmak üzere ihraç ediyor.
IKEA mevcut durumda Türkiye'de 20-25 civarı üretici ile çalışıyor.
Hürriyet'in aktardığı habere, IKEA Türkiye Genel Müdür Vekili ve CFO'su Kerim Nişel Reuters'a yaptığı açıklamada, "Son dönemde pandemi ile birlikte gelen lojistik krizi ile Türkiye'de üretim yaptırma konusunda çok ciddi bir hareketlenme var. IKEA'nın özellikle mobilya kategorisinde kitaplıklar, gardırop, mutfak dolapları vb. ürünlerin de Türkiye'de üretilmesine ilişkin birtakım girişimleri mevcut. Bunların büyük montanlı olarak Türkiye'de üretilmesi için çalışmalar devam ediyor" dedi.
"IKEA olarak üzerinde çalıştığımız bir diğer kategori de koltuk-kanepe grupları. Bunlarla ilgili de Türkiye'den alım yapılabilmek için girişimlerimiz sürüyor" diyen Nişel, IKEA'nın Türkiye'den dünyaya yaptığı ihracat tutarı ile ilgili bilgi vermedi.
Ancak IKEA'nın Türkiye'den ihraç ettiği ürün miktarının Türkiye'ye ithal ettiği ürün miktarının yaklaşık 3 misli olduğunu belirtti.
Nişel, "IKEA tüm dünyada en yüksek standartta ürün ürettirmeye çalışıyor. Bu sadece ürün kalitesi açısından değil, çalışan haklarından, kullanılan malzemelerin sürdürülebilir olmasına kadar birçok alanı kapsıyor. Bu nedenle bir ülkede yeni bir kategori açmaya karar verdiğinde o standartları yerleştirmek açısından süreç bir hayli uzun olabiliyor. Bununla beraber, Türkiye'den alımı çok daha büyütmek üzere yoğun bir çalışma olduğunu ifade edebiliriz" diye konuştu.
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