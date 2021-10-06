İmamoğlu, başkan adaylarına tavsiyeler içeren 'Tanrım Beni Başkan Yarat' kitabının önsözünü yazdı

"Hepimizin gündelik hayatta eleştirdiği, değişmesini istediği pek çok şey var. Ancak bunları istemek kendi başına değişimi getirmez, sorumluluk almak ve çözümün parçası olmak gerekir. Benim siyasete girme motivasyonum işte bu noktada başladı. Yaşadığım çevrede doğruluğuna inandığım ilkeleri ve projeleri hayata geçirmek için sorumluluk almaya karar verdim. Bu yolculuk sırasında çocuklara olan sevgim, gençlere olan güvenim, kadınlara olan inancım bana ayrıca güç ve sorumluluk verdi. Sanatçıların, yazarların, gazetecilerin, toplumdaki her türden muhalif sesin özgürce dile gelmesi için gerekli demokratik zemini oluşturma, yoksul çocukların yaşıtları ile eşit fırsatlara sahip olabilmesine ve kadın erkek eşitliğinin sağlandığı bir toplumsallığı birlikte sağlama arzum siyasetle ilişkimi pekiştirdi. Bu yüzden de hiçbir zaman siyaseti bir meslek olarak görmedim; aksine, etik bir görev olarak duyumsadım. Dünyanın neresinde olursa olsun, yaşanan tüm acıları duyumsayan, insanlığın ortak sorunlarına duyarlı, kendi ulusal değerlerine ve zamanın ruhuna hakim siyasetçiler, tarih boyunca övgüyle anılacaklar. Tarihte bu tür insanların örnekleri var."