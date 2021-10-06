https://tr.sputniknews.com/20211006/imamoglu-istanbul-isgal-edilmis-ama-asla-esir-edilememis-bir-sehirdir-1049591544.html

İmamoğlu: İstanbul, işgal edilmiş ama asla esir edilememiş bir şehirdir

İmamoğlu: İstanbul, işgal edilmiş ama asla esir edilememiş bir şehirdir

İstanbul'un kurtuluşu 98'inci yıl dönümünde etkinliklerle kutlandı. Etkinlikte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Göz bebeğimiz İstanbul, işgal edilmiş ama... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T22:46+0300

2021-10-06T22:46+0300

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türkiye

istanbul

kurtuluş

ekrem imamoğlu

ibb

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İstanbul'un işgalden kurtulmasının 98. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Gülhane Parkı'nda kutlama etkinlikleri düzenlendi. Kutlama programında sevilen şarkıcı Ceylan Ertem sahne aldı. Etkinlikte konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kurtuluşunun tüm Anadolu'ya ilham verdiğini söyledi. İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:İstanbul’u işgal edenlerin, bu şehirden Türk bayrağını selamlayarak ayrıldıklarını vurgulayan İmamoğlu, ''Savaşı kaybettikleri için değil, asla kazanamayacakları bir savaşa girdiklerini anladıkları için çekip gittiler. Çünkü bu millet, o bayrağın altında tek yürek olmuştu ve son derece gür bir sesle aynı şeyi söylüyordu: 'Ya istiklal ya ölüm'. İstanbul’un kurtuluşunu, Anadolu’nun o eşsiz mücadelesi sağladı. Anadolu ihtilalini başlatan, o mücadeleyi ateşleyen ise İstanbul’du" dedi.

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istanbul, kurtuluş, ekrem imamoğlu, ibb