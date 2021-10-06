https://tr.sputniknews.com/20211006/imf-enflasyonun-2022-ortasina-kadar-salgin-oncesi-seviyelere-donmesi-bekleniyor-1049589490.html

IMF: Enflasyonun 2022 ortasına kadar salgın öncesi seviyelere dönmesi bekleniyor

IMF: Enflasyonun 2022 ortasına kadar salgın öncesi seviyelere dönmesi bekleniyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), yüksek enflasyonun gelecek aylarda devam etmesinin muhtemel olduğunu, 2022 ortasına kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T21:17+0300

2021-10-06T21:17+0300

2021-10-06T21:17+0300

türkiye

enflasyon

uluslararası para fonu (imf)

koronavirüs

kovid-19

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Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun "Enflasyon Korkutuyor" başlıklı analitik bölümünü yayımladı.Manşet enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde bu yılın başından bu yana artan talep, girdi eksikliği ve hızla yükselen emtia fiyatları nedeniyle arttığına işaret edilen raporda, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin bu zamana kadar nispeten sabit kaldığı aktarıldı.Raporda, "Geleceğe bakıldığında, hem gelişmiş ekonomiler hem de yükselen piyasa ülke grupları için enflasyonun 2022 ortasına kadar salgın öncesi seviyelere geri dönmesi ve risklerin yukarı yönlü olmasıyla birlikte manşet enflasyonun 2021'in son aylarında zirve yapması bekleniyor" değerlendirmesi yer aldı.Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin temel tahminde sabit kalmasının beklendiğine işaret edilen raporda, toparlanmanın belirsiz doğası göz önüne alındığında, özellikle ekonomik durgunluğun değerlendirilmesiyle ilgili olarak önemli belirsizliklerin devam ettiği kaydedildi.Raporda, "Uzun süreli arz kesintileri, emtia ve konut fiyat şokları, daha uzun vadeli harcama taahhütleri ve enflasyon beklentilerinin sabitlenmemesi, temelde tahmin edilenden önemli ölçüde daha yüksek enflasyona yol açabilir" ifadesi kullanıldı.IMF raporunda, ülkelere özgü bağlamlara göre uyarlanmış uygun para ve maliye politikalarıyla birleşen açık iletişimin enflasyon korkularının enflasyon beklentilerini sekteye uğratmasını önleyebileceği belirtildi.

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enflasyon, uluslararası para fonu (imf), koronavirüs, kovid-19