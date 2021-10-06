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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211006/ingiltereden-afgan-kadin-futbol-takiminin-vize-basvurularina-yesil-isik-1049578603.html
İngiltere'den Afgan kadın futbol takımının vize başvurularına yeşil ışık
İngiltere'den Afgan kadın futbol takımının vize başvurularına yeşil ışık
Taliban yönetimindeki Afganistan'dan tahliye edilerek Pakistan'a getirilen Afganistan kadın futbol takımına İngiltere'den izin çıktığı belirtildi. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T15:57+0300
2021-10-06T15:57+0300
taliban kontrolünde afganistan
ingiltere
afganistan
taliban
futbol
kadın
priti patel
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İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Taliban yönetimindeki Afganistan'dan tahliye edilen Afgan kadın futbol takımı oyuncuları, teknik ekibi ve ailelerinden oluşan 111 kişinin vize başvurusunun onaylanması talimatı verdi. Patel'e yakın bir kaynak, The Sun'a yaptığı açıklamada, "Priti'nin yeni Afgan yerleşim planının merkezinde kadınların ve kızların korunması yer alıyor" dedi. İsmi açıklanmayan kaynak, 'Afgan grubun İngiltere'yi korku ve zulümden arınmış bir şekilde evleri haline getirebileceklerini' söyledi. Takımı İngiltere'ye getirme kampanyasına öncülük eden Barış için Futbol yardım kuruluşunun kurucu ortağı Kashif Siddiqi, Patel ve Başbakan Boris Johnson'a 'oyunculara bir gelecek verdikleri için' teşekkür etti.Siddiqi, "Hala resmi kanallardan haber bekliyoruz, ancak teyit edilirse bu, 111 Afgan kız, aile ve antrenörün hayatlarını İngiltere tarafından sonsuza dek değiştirileceği anlamına geliyor. Onaylanan her vize, hayatın iyileştirilmesi, eğitim hakkı ve futbol oynama özgürlüğünü koruma altına alıyor" dedi. Taliban, ülkede kadınların spor yapmalarını yasaklayacaklarını açıklamıştı. Taliban yönetiminin Kültür Komisyonu Başkan Yardımcısı Ahmedullah Vasik, Afganistan’da kadınların kriket ve bedenin İslami kurallarla izin verilenden fazla açılabileceği başka sporlarla uğraşmasına izin vermeyeceklerini söylemişti. Bunun ardından kadın futbol takımı Pakistan'a götürülmüştü.
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ingiltere, afganistan, taliban, futbol, kadın, priti patel

İngiltere'den Afgan kadın futbol takımının vize başvurularına yeşil ışık

15:57 06.10.2021
© AFP 2021 / ARIF ALIAfganistan kadın futbol takımı
Afganistan kadın futbol takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© AFP 2021 / ARIF ALI
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Taliban yönetimindeki Afganistan'dan tahliye edilerek Pakistan'a getirilen Afganistan kadın futbol takımına İngiltere'den izin çıktığı belirtildi.
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Taliban yönetimindeki Afganistan'dan tahliye edilen Afgan kadın futbol takımı oyuncuları, teknik ekibi ve ailelerinden oluşan 111 kişinin vize başvurusunun onaylanması talimatı verdi.
Patel'e yakın bir kaynak, The Sun'a yaptığı açıklamada, "Priti'nin yeni Afgan yerleşim planının merkezinde kadınların ve kızların korunması yer alıyor" dedi. İsmi açıklanmayan kaynak, 'Afgan grubun İngiltere'yi korku ve zulümden arınmış bir şekilde evleri haline getirebileceklerini' söyledi.
Takımı İngiltere'ye getirme kampanyasına öncülük eden Barış için Futbol yardım kuruluşunun kurucu ortağı Kashif Siddiqi, Patel ve Başbakan Boris Johnson'a 'oyunculara bir gelecek verdikleri için' teşekkür etti.
Siddiqi, "Hala resmi kanallardan haber bekliyoruz, ancak teyit edilirse bu, 111 Afgan kız, aile ve antrenörün hayatlarını İngiltere tarafından sonsuza dek değiştirileceği anlamına geliyor. Onaylanan her vize, hayatın iyileştirilmesi, eğitim hakkı ve futbol oynama özgürlüğünü koruma altına alıyor" dedi.
Taliban, ülkede kadınların spor yapmalarını yasaklayacaklarını açıklamıştı. Taliban yönetiminin Kültür Komisyonu Başkan Yardımcısı Ahmedullah Vasik, Afganistan’da kadınların kriket ve bedenin İslami kurallarla izin verilenden fazla açılabileceği başka sporlarla uğraşmasına izin vermeyeceklerini söylemişti. Bunun ardından kadın futbol takımı Pakistan'a götürülmüştü.
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