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Iraklı kayıp Sally soruşturması: Şüphelinin farklı konteynerlere çöp attığı tespit edildi
Iraklı kayıp Sally soruşturması: Şüphelinin farklı konteynerlere çöp attığı tespit edildi
Eskişehir’de, öldürülerek parçalara bölündüğü düşünülen Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un cinayet şüphelisi olarak tutuklanan ve evinden birçok kez... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T10:25+0300
2021-10-06T10:24+0300
türkiye
polis
kadın cinayeti
ifade
açıklama
şüpheli
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Saddam Hüseyin'in ordusunda, 2013 yılına kadar binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood, bomba patlamasıyla yüzünden yaralandı ve gazi olduktan sonra emekli oldu. Ali Challab Al-Abbood, 2017'de 2 kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood ile Eskişehir'e yerleşti.Al-Abbood çiftinin kızlarından biri olan Sally Ali Challab Al-Abbood, 2 Eylül'de "Kahve içmeye çıkıyorum" diyerek evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kurularak yaklaşık 10 bin saat güvenlik ve mobese kamerası incelendi. Sally’nin en son yine Irak uyruklu arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğü ve saat 15.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi’ndeki evine gittiği belirlendi. Güvenlik kameralarında Amjed Mohsin Mohammed ve Sally’nin eve girdiği ancak bir daha çıkmadığı anlaşıldı. Ayrıca Mohammed’in evinden elinde ve sırt çantasında poşetlerle defalarca dışarı çıkıp mahalledeki farklı konteynerlere çöp attığı anlaşıldı.Kaçışına yardım eden arkadaşı da tutuklandıAmjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Eskişehir'e getirilen Mohammed, mahkemece ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında şüpheli Mohammed'e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed ile onun arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood Kocaeli'nin Gebze'de gözaltına alınıp, Eskişehir'de tutuklandı. Firari olarak aranan Sarhan Shihab Ahmed ise evinin önünde yakalanarak, gözaltına alındı. Mohsin Mohammed’in Bulgaristan’a kaçışında yardımcı olduğu iddia edilen Ahmed, “Mohammed bana boğazındaki rahatsızlık nedeniyle tedavi olmak istediğini söyledi. Kendisinde herhangi bir tedirginlik görmedim. Sürekli boğazındaki rahatsızlığı söylüyordu. Cinayet işlediğini kesinlikle bilmiyordum. Tahmin edemedim” dedi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmed, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı da 4’e yükseldi. Ayrıca polis ekiplerince Mohammed’in evinde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen balta, bıçak, çanta ile şüphelinin çorabında Sally’nin kan izleri olduğu tespit edildi.Çığlık duymuşlarIraklı Sally soruşturmasında tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed’in Yenibağlar Mahallesi’ndeki komşularının da bilgisine başvuruldu. Sally'nin kaybolduğu 2 Eylül'de kadın çığlık sesi duyduklarını anlatan komşuları, benzer ifadeler verirken bir komşu, "30 saniye kadar kadın çığlık sesi duyduk, Mohammed’in evinden geldiğini anladık ancak herhangi bir yardım veya 'imdat' sesi duymadığımız için polisi aramadık" dedi.Cinayet şüphelisinin ifadesine ulaşıldıEskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde oluşturulan özel ekip, cinayet şüphelisi Mohsin Mohammed’in Bulgaristan’a yasa dışı yollarla çıkmak için tutuklanan diğer 3 şüpheli ile korsan taksiyle İstanbul’a gittiğini, Aksaray’da insan kaçakçılarına 2 bin 300 dolar verdiğini belirledi. Savcılık ve polis sorgularında cinayet suçlamasını kabul etmeyen Mohammed, şunları söyledi:“Sally ile bundan yaklaşık 4 ay önce tanıştım. Sally'nin çok arkadaşı vardı. Olay günü saat 15.30- 16.00 sıralarında benim evime girdik. Ben hırdavatçıdan balta ve testereyi evimde bulunan kurban etlerini kesmek için aldım ancak kesinlikle naylon poşet almadım. Olay günü Sally evimden saat 20.30'da ayrıldı, kendisi bir arkadaşının yanına arabayla gideceğini söyledi. Evimin yanındaki kamera görüntülerine bakarsanız Sally'nin saat 20.30'da evden çıktığı görülecektir. Bana arabaya bineceğini söyledi ama evimin yakınındaki arkadaşlarının yanına da gitmiş olabilir. Bu olaydan sonra polisler evimde inceleme yaptılar. Evimdeki bazı eşyalar değiştirilmiş. Duvarlarda çizikler vardı ancak bunları ben yapmadım. Arkadaşım Hasan'ın kimliği ile birlikte otobüse bilet alarak Gebze'ye gittim. Polisler kimlik ve pasaportumu aldıkları için böyle yapmak zorunda kaldım. Gebze'de kardeşim Asaad'ın yanına gittim, kardeşimin arkadaşı Ameer'in evinde 2 gün kaldım. Benim boğazımda bir rahatsızlık vardır, ameliyat olmam gerekiyor, doktorum da Gebze'dedir. Gebze'de 2 gün kaldıktan sonra İstanbul'a gittim. Yurt dışına ameliyat olmak ve ilaç almak için gitmem gerekiyordu. İstanbul'da biri ile irtibat kurarak yurt dışına çıkmaya çalıştım, Ameer'in üzerine açılmış bir hat kullandım ayrıca yurt dışına çıkmaya çalışırken üzerimde Sarhan'a ait kimlik fotokopisi vardı. Sofya'ya gitmeye çalışıyordum, Türkiye'ye yakın olduğu için pasaportsuz gidebileceğimi söylemişlerdi.”Suçlamaları kabul etmediSorgu sırasında Mohammed'e, Sally’nin evine girdikten sonra çıktığına dair kamera görüntüleri olmadığı, hırdavatçıdan balta ile daha sonra testere aldığı, başka iş yerinden ise 24 metre naylon poşet aldığı, aynı gece sık sık farklı kıyafetlerle çöp atmaya çıkmasına yönelik sorular soruldu. Mohammed ise “Ben hayvanlara mama veriyorum, ekmek gibi bazı yemekleri kendim çöpe bırakıyorum. Balta ve testereyi evde kurbandan kalan etleri kesmek için aldım. Naylon poşet almadım, kamera görüntülerini incelerseniz Sally'nin olay günü saat 20.30 sıralarında evimden çıkış yaptığı görülecektir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Sally isimli kadını ben öldürmedim. Evimdeki eşyaların başkaları tarafından değiştirilmiş olabileceğini düşünüyorum. Yemin ederim Sally evimden çıkıp gitti” dedi.Her yerde aranıyorSally'nin, Mohammed tarafından parçalara bölünerek, evden çıkarıldığı ihtimali üzerine, polis ekiplerince Porsuk Çayı ve kanalizasyonların yanı sıra şehir çöplüğünde yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanılmadı. Soruşturma sürüyor.
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polis, kadın cinayeti, ifade, açıklama, şüpheli

Iraklı kayıp Sally soruşturması: Şüphelinin farklı konteynerlere çöp attığı tespit edildi

10:25 06.10.2021
© DHAIraklı kayıp Sally soruşturması
Iraklı kayıp Sally soruşturması - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© DHA
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Eskişehir’de, öldürülerek parçalara bölündüğü düşünülen Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un cinayet şüphelisi olarak tutuklanan ve evinden birçok kez sırt çantasıyla çıkıp farklı konteynerlere çöp attığı belirlen Amjed Mohsin Mohammed, Sally’yi öldürmediğini söyleyerek, "Kedilere mama bırakıyordum" dedi.
Saddam Hüseyin'in ordusunda, 2013 yılına kadar binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood, bomba patlamasıyla yüzünden yaralandı ve gazi olduktan sonra emekli oldu. Ali Challab Al-Abbood, 2017'de 2 kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood ile Eskişehir'e yerleşti.
Al-Abbood çiftinin kızlarından biri olan Sally Ali Challab Al-Abbood, 2 Eylül'de "Kahve içmeye çıkıyorum" diyerek evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kurularak yaklaşık 10 bin saat güvenlik ve mobese kamerası incelendi. Sally’nin en son yine Irak uyruklu arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğü ve saat 15.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi’ndeki evine gittiği belirlendi. Güvenlik kameralarında Amjed Mohsin Mohammed ve Sally’nin eve girdiği ancak bir daha çıkmadığı anlaşıldı. Ayrıca Mohammed’in evinden elinde ve sırt çantasında poşetlerle defalarca dışarı çıkıp mahalledeki farklı konteynerlere çöp attığı anlaşıldı.

Kaçışına yardım eden arkadaşı da tutuklandı

Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Eskişehir'e getirilen Mohammed, mahkemece ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında şüpheli Mohammed'e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed ile onun arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood Kocaeli'nin Gebze'de gözaltına alınıp, Eskişehir'de tutuklandı. Firari olarak aranan Sarhan Shihab Ahmed ise evinin önünde yakalanarak, gözaltına alındı. Mohsin Mohammed’in Bulgaristan’a kaçışında yardımcı olduğu iddia edilen Ahmed, “Mohammed bana boğazındaki rahatsızlık nedeniyle tedavi olmak istediğini söyledi. Kendisinde herhangi bir tedirginlik görmedim. Sürekli boğazındaki rahatsızlığı söylüyordu. Cinayet işlediğini kesinlikle bilmiyordum. Tahmin edemedim” dedi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmed, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı da 4’e yükseldi. Ayrıca polis ekiplerince Mohammed’in evinde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen balta, bıçak, çanta ile şüphelinin çorabında Sally’nin kan izleri olduğu tespit edildi.

Çığlık duymuşlar

Iraklı Sally soruşturmasında tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed’in Yenibağlar Mahallesi’ndeki komşularının da bilgisine başvuruldu. Sally'nin kaybolduğu 2 Eylül'de kadın çığlık sesi duyduklarını anlatan komşuları, benzer ifadeler verirken bir komşu, "30 saniye kadar kadın çığlık sesi duyduk, Mohammed’in evinden geldiğini anladık ancak herhangi bir yardım veya 'imdat' sesi duymadığımız için polisi aramadık" dedi.

Cinayet şüphelisinin ifadesine ulaşıldı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde oluşturulan özel ekip, cinayet şüphelisi Mohsin Mohammed’in Bulgaristan’a yasa dışı yollarla çıkmak için tutuklanan diğer 3 şüpheli ile korsan taksiyle İstanbul’a gittiğini, Aksaray’da insan kaçakçılarına 2 bin 300 dolar verdiğini belirledi. Savcılık ve polis sorgularında cinayet suçlamasını kabul etmeyen Mohammed, şunları söyledi:
“Sally ile bundan yaklaşık 4 ay önce tanıştım. Sally'nin çok arkadaşı vardı. Olay günü saat 15.30- 16.00 sıralarında benim evime girdik. Ben hırdavatçıdan balta ve testereyi evimde bulunan kurban etlerini kesmek için aldım ancak kesinlikle naylon poşet almadım. Olay günü Sally evimden saat 20.30'da ayrıldı, kendisi bir arkadaşının yanına arabayla gideceğini söyledi. Evimin yanındaki kamera görüntülerine bakarsanız Sally'nin saat 20.30'da evden çıktığı görülecektir. Bana arabaya bineceğini söyledi ama evimin yakınındaki arkadaşlarının yanına da gitmiş olabilir. Bu olaydan sonra polisler evimde inceleme yaptılar. Evimdeki bazı eşyalar değiştirilmiş. Duvarlarda çizikler vardı ancak bunları ben yapmadım. Arkadaşım Hasan'ın kimliği ile birlikte otobüse bilet alarak Gebze'ye gittim. Polisler kimlik ve pasaportumu aldıkları için böyle yapmak zorunda kaldım. Gebze'de kardeşim Asaad'ın yanına gittim, kardeşimin arkadaşı Ameer'in evinde 2 gün kaldım. Benim boğazımda bir rahatsızlık vardır, ameliyat olmam gerekiyor, doktorum da Gebze'dedir. Gebze'de 2 gün kaldıktan sonra İstanbul'a gittim. Yurt dışına ameliyat olmak ve ilaç almak için gitmem gerekiyordu. İstanbul'da biri ile irtibat kurarak yurt dışına çıkmaya çalıştım, Ameer'in üzerine açılmış bir hat kullandım ayrıca yurt dışına çıkmaya çalışırken üzerimde Sarhan'a ait kimlik fotokopisi vardı. Sofya'ya gitmeye çalışıyordum, Türkiye'ye yakın olduğu için pasaportsuz gidebileceğimi söylemişlerdi.”

Suçlamaları kabul etmedi

Sorgu sırasında Mohammed'e, Sally’nin evine girdikten sonra çıktığına dair kamera görüntüleri olmadığı, hırdavatçıdan balta ile daha sonra testere aldığı, başka iş yerinden ise 24 metre naylon poşet aldığı, aynı gece sık sık farklı kıyafetlerle çöp atmaya çıkmasına yönelik sorular soruldu. Mohammed ise “Ben hayvanlara mama veriyorum, ekmek gibi bazı yemekleri kendim çöpe bırakıyorum. Balta ve testereyi evde kurbandan kalan etleri kesmek için aldım. Naylon poşet almadım, kamera görüntülerini incelerseniz Sally'nin olay günü saat 20.30 sıralarında evimden çıkış yaptığı görülecektir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Sally isimli kadını ben öldürmedim. Evimdeki eşyaların başkaları tarafından değiştirilmiş olabileceğini düşünüyorum. Yemin ederim Sally evimden çıkıp gitti” dedi.

Her yerde aranıyor

Sally'nin, Mohammed tarafından parçalara bölünerek, evden çıkarıldığı ihtimali üzerine, polis ekiplerince Porsuk Çayı ve kanalizasyonların yanı sıra şehir çöplüğünde yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanılmadı. Soruşturma sürüyor.
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