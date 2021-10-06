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https://tr.sputniknews.com/20211006/irakta-hayvanat-bahcesi-calisani-ayi-saldirisi-sonucu-oldu-1049562419.html
Irak'ta hayvanat bahçesi çalışanı ayı saldırısı sonucu öldü
Irak'ta hayvanat bahçesi çalışanı ayı saldırısı sonucu öldü
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir hayvanat bahçesi çalışanı, yemek verdiği ayının saldırısı sonucu hayatını kaybetti. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T05:47+0300
2021-10-06T05:47+0300
dünya
irak
ayı
hayvanat bahçesi
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Hayvanat bahçesi yönetiminin Facebook hesabından yapılan açıklamada, hayvanat bahçesi çalışanlarından Hasan Al Hasan'nın, kafesteki ayıya yemek verdiği sırada ayının ani saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.Açıklamada, Al Hasan'ın işinin erbabı olduğu, kafeste bulunan ayının önündeki boş kabı çekip yemek dolu kabı vermeye çalıştığı sırada ayının ani saldırısına uğradığı kaydedildi.Çalışma arkadaşlarının saldırıya uğrayan Al Hasan'ı kurtarmak için anında harekete geçerek kafesten çıkardığı ancak aldığı yaranın etkisiyle Al Hasan'ın hayatını kaybettiği ifade edildi.
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irak, ayı, hayvanat bahçesi

Irak'ta hayvanat bahçesi çalışanı ayı saldırısı sonucu öldü

05:47 06.10.2021
© DHADansçı ayı Brütüs-Bursa Ovakorusu Ayı Barınağı
Dansçı ayı Brütüs-Bursa Ovakorusu Ayı Barınağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© DHA
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir hayvanat bahçesi çalışanı, yemek verdiği ayının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Hayvanat bahçesi yönetiminin Facebook hesabından yapılan açıklamada, hayvanat bahçesi çalışanlarından Hasan Al Hasan'nın, kafesteki ayıya yemek verdiği sırada ayının ani saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, Al Hasan'ın işinin erbabı olduğu, kafeste bulunan ayının önündeki boş kabı çekip yemek dolu kabı vermeye çalıştığı sırada ayının ani saldırısına uğradığı kaydedildi.
Çalışma arkadaşlarının saldırıya uğrayan Al Hasan'ı kurtarmak için anında harekete geçerek kafesten çıkardığı ancak aldığı yaranın etkisiyle Al Hasan'ın hayatını kaybettiği ifade edildi.
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