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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211006/ispanyada-devlet-konut-krizine-el-atti-10dan-fazla-evi-olanlarin-kirayi-dusurmesi-zorunlu-olacak-1049560440.html
İspanya'da devlet, konut krizine el attı: 10'dan fazla evi olanların kirayı düşürmesi zorunlu olacak
İspanya'da devlet, konut krizine el attı: 10'dan fazla evi olanların kirayı düşürmesi zorunlu olacak
Dünyanın pek çok bölgesinde etkili olan kiralık konut krizine İspanya’dan kira kontrolü çözümü geldi. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T02:28+0300
2021-10-06T02:28+0300
ekonomi
ispanya
konut
kira yardımı
kira
konut fiyatları
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Yeterli sayıda kiralık evin bulunamadığı ve mevcut kiralık evlerin çok yüksek fiyatlarla alıcı bulduğu kentlere ev sahipliği yapan İspanya’da Sosyalist Parti’den ve Podemos’tan oluşan hükümetin kira kontrollerini devreye sokacağı öğrenildi.Hükümetin küçük ortağı Podemos’tan Reuters’a bilgi veren bir kaynak, bütçe görüşmelerinde kira kontrolleri için uzlaştıklarını belirtti.Gençlere 250 euroluk kira yardımıEkonomi Manşet'in haberine göre Ayrıca İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Sevilla’daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, İspanya hükümetinin düşük gelirli gençlere kiralarını ödemelerine yardımcı olmak için ayda 250 euro vermeyi planladığını söyledi.Sanchez bu yardımın amacının 18 ila 35 yaş arasındaki gençlerin bağımsız olmalarına ve ebeveynlerinin evlerinden çıkmalarına yardımcı olmak olduğunu söyledi.Fazla evi olanlara 'kirayı düşürün' denilecekÇıkması planlanan yasaya göre, kiralık konut talebinin yüksek olduğu bölgelerde 10’dan daha fazla eve sahip olan ev sahiplerinin kiraları düşürmesi yasal zorunluluk olacak. 10 veya daha az evi olan ev sahiplerinin kiraları düşürmesi halinde ise ekstra vergi teşviklerinden yararlanması bekleniyor.Bu sırada Sosyalist Parti ve Unidas Podemos’dan oluşan sol koalisyon, haftalarca süren çekişmelerin ardından Salı günü bir bütçe taslağı üzerinde anlaştı. Bütçe görüşmelerinin en tartışmalı konusu ise konut sorunu olarak görülüyordu.Katalonya'da düzenleme yapmıştıGeçtiğimiz yıl, ülkedeki özerk bölge olan Katalonya’da da kiralık konut sorununa müdahale edilmişti. Eylül 2020'de Katalonya Parlamentosu kiralara düzenleme getirmişti.Düzenleme ile kira fiyatlarının ortalama hane gelirlerini aştığı bölgelerde kira tavan fiyatı uygulanması kararlaştırıldı.Almanya'da da gündemdeKiralık konut sorunu yalnızca İspanya’da değil, Avrupa’nın pek çok ülkesinde kendini gösteriyor. 2020 yılında Berlin’de kiralık konut sorunu nedeniyle kira fiyatları eyalet meclisi tarafından 5 yıl boyunca dondurulmuş ancak bu yasal düzenleme anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmişti.Geçtiğimiz günlerde ise şirketlerin elinde bulunan kiralık konutların kamulaştırılmasına ilişkin talep Berlin’de referanduma sunulmuş ve yüzde 60’lık çoğunlukla kabul etmişti. Kararın bağlayıcılığı bulunmasa da yeni kurulacak hükümetin bu güçlü talep karşısında adım atması bekleniyor.Türkiye de kiralık konut krizinin pençesindeKiralık konut sorununun kiracıları en çok etkilediği yerlerden birisi de Türkiye. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre, ağustosta Türkiye genelindeki kiralık konutların fiyatları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 34,6 arttı. İstanbul’daki kiralık dairelerin yıllık fiyat artışı ise yüzde 50,7 oldu.Türkiye’de okulların açılmasıyla birlikte kira fiyatları ciddi oranda arttı. Üniversite öğrencileri uygun fiyatlı barınma imkanı bulamadığı için parklarda yatarak barınma sorunlarına dikkat çekti.
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ispanya, konut, kira yardımı, kira, konut fiyatları

İspanya'da devlet, konut krizine el attı: 10'dan fazla evi olanların kirayı düşürmesi zorunlu olacak

02:28 06.10.2021
© AAİspanya bayrağı
İspanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© AA
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Dünyanın pek çok bölgesinde etkili olan kiralık konut krizine İspanya’dan kira kontrolü çözümü geldi.
Yeterli sayıda kiralık evin bulunamadığı ve mevcut kiralık evlerin çok yüksek fiyatlarla alıcı bulduğu kentlere ev sahipliği yapan İspanya’da Sosyalist Parti’den ve Podemos’tan oluşan hükümetin kira kontrollerini devreye sokacağı öğrenildi.
Hükümetin küçük ortağı Podemos’tan Reuters’a bilgi veren bir kaynak, bütçe görüşmelerinde kira kontrolleri için uzlaştıklarını belirtti.

Gençlere 250 euroluk kira yardımı

Ekonomi Manşet'in haberine göre Ayrıca İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Sevilla’daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, İspanya hükümetinin düşük gelirli gençlere kiralarını ödemelerine yardımcı olmak için ayda 250 euro vermeyi planladığını söyledi.
Sanchez bu yardımın amacının 18 ila 35 yaş arasındaki gençlerin bağımsız olmalarına ve ebeveynlerinin evlerinden çıkmalarına yardımcı olmak olduğunu söyledi.
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Fazla evi olanlara 'kirayı düşürün' denilecek

Çıkması planlanan yasaya göre, kiralık konut talebinin yüksek olduğu bölgelerde 10’dan daha fazla eve sahip olan ev sahiplerinin kiraları düşürmesi yasal zorunluluk olacak. 10 veya daha az evi olan ev sahiplerinin kiraları düşürmesi halinde ise ekstra vergi teşviklerinden yararlanması bekleniyor.
Bu sırada Sosyalist Parti ve Unidas Podemos’dan oluşan sol koalisyon, haftalarca süren çekişmelerin ardından Salı günü bir bütçe taslağı üzerinde anlaştı. Bütçe görüşmelerinin en tartışmalı konusu ise konut sorunu olarak görülüyordu.

Katalonya'da düzenleme yapmıştı

Geçtiğimiz yıl, ülkedeki özerk bölge olan Katalonya’da da kiralık konut sorununa müdahale edilmişti. Eylül 2020'de Katalonya Parlamentosu kiralara düzenleme getirmişti.
Düzenleme ile kira fiyatlarının ortalama hane gelirlerini aştığı bölgelerde kira tavan fiyatı uygulanması kararlaştırıldı.

Almanya'da da gündemde

Kiralık konut sorunu yalnızca İspanya’da değil, Avrupa’nın pek çok ülkesinde kendini gösteriyor. 2020 yılında Berlin’de kiralık konut sorunu nedeniyle kira fiyatları eyalet meclisi tarafından 5 yıl boyunca dondurulmuş ancak bu yasal düzenleme anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmişti.
Geçtiğimiz günlerde ise şirketlerin elinde bulunan kiralık konutların kamulaştırılmasına ilişkin talep Berlin’de referanduma sunulmuş ve yüzde 60’lık çoğunlukla kabul etmişti. Kararın bağlayıcılığı bulunmasa da yeni kurulacak hükümetin bu güçlü talep karşısında adım atması bekleniyor.
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Türkiye de kiralık konut krizinin pençesinde

Kiralık konut sorununun kiracıları en çok etkilediği yerlerden birisi de Türkiye. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre, ağustosta Türkiye genelindeki kiralık konutların fiyatları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 34,6 arttı. İstanbul’daki kiralık dairelerin yıllık fiyat artışı ise yüzde 50,7 oldu.
Türkiye’de okulların açılmasıyla birlikte kira fiyatları ciddi oranda arttı. Üniversite öğrencileri uygun fiyatlı barınma imkanı bulamadığı için parklarda yatarak barınma sorunlarına dikkat çekti.
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