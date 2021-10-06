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https://tr.sputniknews.com/20211006/israil-disisleri-bakani-lapidden-yeni-normallesme-anlasmalari-mesaji-1049560671.html
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den yeni 'normalleşme anlaşmaları' mesajı
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den yeni 'normalleşme anlaşmaları' mesajı
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan’dan sonra "adını açıklayamayacağı" bazı ülkelerle de... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T02:33+0300
2021-10-06T02:34+0300
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sudan
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jerusalem post
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Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Lapid, Kuzey Amerika Yahudi Federasyonlarının (JFNA) video konferans yöntemiyle katıldığı toplantısında, ABD, BAE, Bahreyn ve Fas'ın, bölgedeki diğer ülkelerle de diplomatik ilişkiler kurması noktasında İsrail’e yardımcı olduklarını belirtti.İsrail’in söz konusu ülkelerle yaptığı normalleşme anlaşmalarının "harika" bir süreç olduğunu ifade eden Lapid, "Bu harika bir süreçti ve bu daireyi bölge ve bölge dışında da genişletmeyi umuyoruz. Şu anda adlarını açıklayamayacağım ülkelerle normalleşme anlaşmaları imzalama sürecindeyiz. Daha önce olduğu gibi, isim veremem çünkü bu sürece zarar verir" dedi.Bir taraftan bölge ülkeleriyle normalleşme sürecini devam ettirirken Filistin meselesinin de gündemlerinde olduğunu belirten Lapid, gözlerinin güneyde Gazze Şeridi ile kuzeyde Hizbullah’ta olduğunu kaydetti.İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmalarıİsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.Hartum yönetimi de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.
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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den yeni 'normalleşme anlaşmaları' mesajı

02:33 06.10.2021 (güncellendi: 02:34 06.10.2021)
© REUTERS / Andrew HarnikYair Lapid
Yair Lapid - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© REUTERS / Andrew Harnik
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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan’dan sonra "adını açıklayamayacağı" bazı ülkelerle de normalleşme anlaşmaları sürecinde olduğunu söyledi.
Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Lapid, Kuzey Amerika Yahudi Federasyonlarının (JFNA) video konferans yöntemiyle katıldığı toplantısında, ABD, BAE, Bahreyn ve Fas'ın, bölgedeki diğer ülkelerle de diplomatik ilişkiler kurması noktasında İsrail’e yardımcı olduklarını belirtti.
İsrail’in söz konusu ülkelerle yaptığı normalleşme anlaşmalarının "harika" bir süreç olduğunu ifade eden Lapid, "Bu harika bir süreçti ve bu daireyi bölge ve bölge dışında da genişletmeyi umuyoruz. Şu anda adlarını açıklayamayacağım ülkelerle normalleşme anlaşmaları imzalama sürecindeyiz. Daha önce olduğu gibi, isim veremem çünkü bu sürece zarar verir" dedi.
Bir taraftan bölge ülkeleriyle normalleşme sürecini devam ettirirken Filistin meselesinin de gündemlerinde olduğunu belirten Lapid, gözlerinin güneyde Gazze Şeridi ile kuzeyde Hizbullah’ta olduğunu kaydetti.

İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmaları

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.
Hartum yönetimi de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.
Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.
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