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İsrail'den 35 yıl önce kaybolan pilotu bulmak için birkaç ülkeyi kapsayan operasyon
İsrail'den 35 yıl önce kaybolan pilotu bulmak için birkaç ülkeyi kapsayan operasyon
İsrail'in 1986'da Lübnan'a düzenlediği bir operasyon sırasında kaybolan pilot Ron Arad'ı bulabilmek için birkaç ülkeyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T17:31+0300
2021-10-06T17:31+0300
dünya
israil
pilot
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İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda yayımlanan habere göre, operasyon, İsrail ordusu, Dış İstihbarat Servisi Mossad ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile ortaklaşa yürütüldü.Operasyon kapsamında önemli bilgilere ulaşıldığı belirtilen haberde, "Bu bilgiler ışığında düzenlenecek operasyonlar, pilot Arad'ın başına gelenleri öğrenmeye bizi daha yakınlaştıracak." ifadelerine yer verildi.Haberde ayrıca, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ın 4 Ekim'de konuya ilişkin yaptığı açıklamanın İsrail güvenlik birimlerinin bilgisi dışında gerçekleştirildiği ve söz konusu açıklamanın tartışmalara neden olduğu iddia edildi.Arad nasıl kaybolmuştu?İsrailli pilot Ron Arad, 1986 yılında Lübnan'a düzenlenen bir operasyon sırasında uçağının düşmesi sonucu kaybolmuştu.İsrail ve Lübnan Hizbullahı arasında 2008 yılında yapılan müzakereler sonucunda, Hizbullah Arad'ın durumuyla ilgili bilgi paylaşımının yanı sıra 2 İsrail askerinin cesedini teslim ederken, İsrail de 5 Hizbullah üyesini serbest bırakmıştı.İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 4 Ekim'de parlamentoda yaptığı bir konuşmada, "Mossad, geçen ay Ron Arad'ın akıbeti ve nerede olduğu hakkında yeni bilgilere ulaşmayı amaçlayan bir operasyon gerçekleştirdi."demişti.
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israil, pilot

İsrail'den 35 yıl önce kaybolan pilotu bulmak için birkaç ülkeyi kapsayan operasyon

17:31 06.10.2021
© AARon Arad
Ron Arad - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© AA
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İsrail'in 1986'da Lübnan'a düzenlediği bir operasyon sırasında kaybolan pilot Ron Arad'ı bulabilmek için birkaç ülkeyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon yürüttüğü bildirildi.
İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda yayımlanan habere göre, operasyon, İsrail ordusu, Dış İstihbarat Servisi Mossad ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile ortaklaşa yürütüldü.
Operasyon kapsamında önemli bilgilere ulaşıldığı belirtilen haberde, "Bu bilgiler ışığında düzenlenecek operasyonlar, pilot Arad'ın başına gelenleri öğrenmeye bizi daha yakınlaştıracak." ifadelerine yer verildi.
Haberde ayrıca, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ın 4 Ekim'de konuya ilişkin yaptığı açıklamanın İsrail güvenlik birimlerinin bilgisi dışında gerçekleştirildiği ve söz konusu açıklamanın tartışmalara neden olduğu iddia edildi.

Arad nasıl kaybolmuştu?

İsrailli pilot Ron Arad, 1986 yılında Lübnan'a düzenlenen bir operasyon sırasında uçağının düşmesi sonucu kaybolmuştu.
İsrail ve Lübnan Hizbullahı arasında 2008 yılında yapılan müzakereler sonucunda, Hizbullah Arad'ın durumuyla ilgili bilgi paylaşımının yanı sıra 2 İsrail askerinin cesedini teslim ederken, İsrail de 5 Hizbullah üyesini serbest bırakmıştı.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 4 Ekim'de parlamentoda yaptığı bir konuşmada, "Mossad, geçen ay Ron Arad'ın akıbeti ve nerede olduğu hakkında yeni bilgilere ulaşmayı amaçlayan bir operasyon gerçekleştirdi."demişti.
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