https://tr.sputniknews.com/20211006/istanbulda-helikopter-destekli-yeditepe-huzur-uygulamasi-bagajlar-cantalar-arandi-1049593546.html

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması': Bagajlar, çantalar arandı

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması': Bagajlar, çantalar arandı

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' kapsamında güvenlik denetimleri gerçekleştirildi. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T23:36+0300

2021-10-06T23:36+0300

2021-10-06T23:37+0300

türkiye

istanbul

helikopter

arama

gbt

dedektör

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049593521_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_788d2dca87e07e7d7742c96e3c405e0a.jpg

Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere kent genelindeki birçok noktada polis ekiplerince çalışma yürütüldü.Saat 19.00'da başlayan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri katıldı.Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı.Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.Özel eğitimli narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.Asayiş uygulaması saat 21.00'e kadar sürdü.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, helikopter, arama, gbt, dedektör