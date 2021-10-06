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İstanbul'da kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon
İstanbul'da kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon
İstanbul Ataşehir'de polis ve belediye ekipleri, kağıt toplayıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T06:35+0300
2021-10-06T06:34+0300
türkiye
operasyon
polis
gözaltı
yıkım
kağıt toplayıcıları
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 'ülkeye kaçak yollarla girdikleri' gerekçesiyle kağıt toplayıcılarına yönelik 49 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Ataşehir Belediyesi ekipleri katıldı.Operasyonda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu çok sayıda kağıt toplayıcı gözaltına alındı. İş makinalarının da kullanıldığı operasyonda kağıt toplanılan alanlar yıkılarak arama yapıldı. Aramalar sonucunda çekçek arabaları ve diğer malzemelere belediye ekipleri tarafından el konuldu. Gözaltına alınanlar üst aramaları ve kimlik tespitinin ardından otobüs ve minibüslere bindirilerek Tuzla Göçmen Toplama Merkezi'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan mültecilerin sınır dışı edileceği öğrenildi.Yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
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operasyon, polis, gözaltı, yıkım, kağıt toplayıcıları

İstanbul'da kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon

06:35 06.10.2021
© İHAİstanbul'da kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon
İstanbul'da kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© İHA
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İstanbul Ataşehir'de polis ve belediye ekipleri, kağıt toplayıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 'ülkeye kaçak yollarla girdikleri' gerekçesiyle kağıt toplayıcılarına yönelik 49 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyona Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Ataşehir Belediyesi ekipleri katıldı.
Operasyonda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu çok sayıda kağıt toplayıcı gözaltına alındı. İş makinalarının da kullanıldığı operasyonda kağıt toplanılan alanlar yıkılarak arama yapıldı. Aramalar sonucunda çekçek arabaları ve diğer malzemelere belediye ekipleri tarafından el konuldu. Gözaltına alınanlar üst aramaları ve kimlik tespitinin ardından otobüs ve minibüslere bindirilerek Tuzla Göçmen Toplama Merkezi'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan mültecilerin sınır dışı edileceği öğrenildi.
Yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
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