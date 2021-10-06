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https://tr.sputniknews.com/20211006/karadeniz-teknik-universitesi-tip-fakultesindeki-50ye-yakin-ogrenci-yedikleri-yemekten-zehirlendi-1049559683.html
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki 50'ye yakın öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki 50'ye yakın öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi'nde okuyan 50'ye yakın öğrenci bugün yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T01:59+0300
2021-10-06T01:59+0300
türkiye
karadeniz teknik üniversitesi (ktü)
tıp fakültesi
gıda zehirlenmesi
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi'nde okuyan bazı öğrenciler bugün fakülte yemekhanesinde yedikleri yemek sonrası akşam saatlerinde fenalaştı. Üniversiteden yurda dönen erkek ve kız öğrenciler mide bulantısı ve kusma şikayetinin artmasıyla ambulans çağrıldı.Fenalaşan öğrencilerden bazıları kendi imkanlarıyla bazıları da ambulanslarla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan 50'ye yakın üniversite öğrencisi tedavilerinin ardından taburcu edildi.Tıp Fakültesi öğrencisi Tuğrul Kandeveci, öğle yemeğinden 3-4 saat sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadıklarını belirterek, "Biz her zamanki gibi Tıp Fakültesi'nin yemekhanesine gittik. Yemek yedikten 3-4 saat sonra şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadık. İlk defa böyle bir olay başımıza geldi. Çoğu arkadaşımızda aynı durumu yaşadı. Acil servise geldik. Zehirlenmeden dolayı olduğunu öğrendik. Tedavi olduk, iyiyiz" dedi.Tıp Fakültesi öğrencisi Rüstem Mustafa ise öğle yemeğinde yedikleri etten şüphelendiklerini dile getirerek, "Öğle yemeğinden şüpheleniyoruz. Şuanda iyiyiz. Öğle yemeğinden patetes ve et yedik. Ette değişik bir tat vardı. Ondan şüpheleniyoruz. Tedbir amaçlı hastaneye geldik. Tedavi olduk şuan kendimizi iyi hissediyoruz" ifadelerini kullandı.Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.
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karadeniz teknik üniversitesi (ktü), tıp fakültesi, gıda zehirlenmesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki 50'ye yakın öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

01:59 06.10.2021
© İHA / OZAN KÖSEAmbulans, Acil servis, hastane
Ambulans, Acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© İHA / OZAN KÖSE
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi'nde okuyan 50'ye yakın öğrenci bugün yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi'nde okuyan bazı öğrenciler bugün fakülte yemekhanesinde yedikleri yemek sonrası akşam saatlerinde fenalaştı. Üniversiteden yurda dönen erkek ve kız öğrenciler mide bulantısı ve kusma şikayetinin artmasıyla ambulans çağrıldı.
Fenalaşan öğrencilerden bazıları kendi imkanlarıyla bazıları da ambulanslarla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan 50'ye yakın üniversite öğrencisi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Tıp Fakültesi öğrencisi Tuğrul Kandeveci, öğle yemeğinden 3-4 saat sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadıklarını belirterek, "Biz her zamanki gibi Tıp Fakültesi'nin yemekhanesine gittik. Yemek yedikten 3-4 saat sonra şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadık. İlk defa böyle bir olay başımıza geldi. Çoğu arkadaşımızda aynı durumu yaşadı. Acil servise geldik. Zehirlenmeden dolayı olduğunu öğrendik. Tedavi olduk, iyiyiz" dedi.
Tıp Fakültesi öğrencisi Rüstem Mustafa ise öğle yemeğinde yedikleri etten şüphelendiklerini dile getirerek, "Öğle yemeğinden şüpheleniyoruz. Şuanda iyiyiz. Öğle yemeğinden patetes ve et yedik. Ette değişik bir tat vardı. Ondan şüpheleniyoruz. Tedbir amaçlı hastaneye geldik. Tedavi olduk şuan kendimizi iyi hissediyoruz" ifadelerini kullandı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.
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