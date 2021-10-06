https://tr.sputniknews.com/20211006/kayinpeder-tartistigi-damadini-bicaklayarak-oldurdu-1049558856.html

Kayınpeder, tartıştığı damadını bıçaklayarak öldürdü

Kayınpeder, tartıştığı damadını bıçaklayarak öldürdü

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kayınpeder ile damat arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu kayınpeder damadını bıçaklayarak öldürdü. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T01:08+0300

2021-10-06T01:08+0300

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yaşam

manisa

damat

kayınpeder

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Olay Manisa'da meydana geldi.İHA'nın aktardığı habere göre Ü.K. ve oğlu S.K., damatları Sercan Kor ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu Ü.K., damat Sercan Kor'u yanında getirdiği bıçakla göğsünden vurdu.Aldığı bıçak darbesiyle Sercan Kor hayatını kaybetti, Ü.K. ve S.K. olay yerinden kaçtı.Polis ekiplerini çalışmaları sonucu Ü.K. ile oğlı S.K. yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli emniyete götürülürken cinayet ile ilgili soruşturma başlatıldı

manisa

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manisa, damat, kayınpeder