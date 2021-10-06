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https://tr.sputniknews.com/20211006/kayinpeder-tartistigi-damadini-bicaklayarak-oldurdu-1049558856.html
Kayınpeder, tartıştığı damadını bıçaklayarak öldürdü
Kayınpeder, tartıştığı damadını bıçaklayarak öldürdü
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kayınpeder ile damat arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu kayınpeder damadını bıçaklayarak öldürdü. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T01:08+0300
2021-10-06T01:08+0300
2021-10-06T01:08+0300
yaşam
manisa
damat
kayınpeder
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Olay Manisa'da meydana geldi.İHA'nın aktardığı habere göre Ü.K. ve oğlu S.K., damatları Sercan Kor ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu Ü.K., damat Sercan Kor'u yanında getirdiği bıçakla göğsünden vurdu.Aldığı bıçak darbesiyle Sercan Kor hayatını kaybetti, Ü.K. ve S.K. olay yerinden kaçtı.Polis ekiplerini çalışmaları sonucu Ü.K. ile oğlı S.K. yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli emniyete götürülürken cinayet ile ilgili soruşturma başlatıldı
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manisa, damat, kayınpeder
Kayınpeder, tartıştığı damadını bıçaklayarak öldürdü
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kayınpeder ile damat arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu kayınpeder damadını bıçaklayarak öldürdü.
Olay Manisa'da meydana geldi.
İHA'nın aktardığı habere göre Ü.K. ve oğlu S.K., damatları Sercan Kor ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi sonucu
Ü.K., damat Sercan Kor'u yanında getirdiği bıçakla göğsünden vurdu.
Aldığı bıçak darbesiyle Sercan Kor hayatını kaybetti, Ü.K. ve S.K. olay yerinden kaçtı.
Polis ekiplerini çalışmaları sonucu Ü.K. ile oğlı S.K. yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli emniyete götürülürken cinayet ile ilgili soruşturma başlatıldı