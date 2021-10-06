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İYİ Parti grup toplantısında kürsüye kebapçı çıktı: 'Terörist değiliz buyurup kebabımızı yesinler'
İYİ Parti grup toplantısında kürsüye kebapçı çıktı: 'Terörist değiliz buyurup kebabımızı yesinler'
İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıkan kebapçı İbrahim Çetinkaya, "Biz terörist değiliz, buyursunlar gelsinler, soframızda kebap yesinler" dedi. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T11:21+0300
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politika
mhp
devlet bahçeli
meral akşener
terör
kebap
iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında kebapçı İbrahim Çetinkaya'yı kürsüye çağırdı.Çetinkaya, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine tepki gösterdi. Çetinkaya "Pandemi sürecinde biz çok zorluklar çektik. Bizler kebap satan insanlarız. Bizden külhan beyi de olmaz, terörist de olmaz. Buyursunlar gelsinler, soframızda kebap yesinler. Bölüşelim ama bölücü olmayalım. Bölücü ve terörist yakıştırmasını biz hiçbir zaman kabul etmiyoruz" dedi.
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mhp, devlet bahçeli, meral akşener, terör, kebap, iyi parti

İYİ Parti grup toplantısında kürsüye kebapçı çıktı: 'Terörist değiliz buyurup kebabımızı yesinler'

11:21 06.10.2021 (güncellendi: 11:26 06.10.2021)
© Sputnik / Osman Nuri CeritAkşener kürsüye kebapçı çıkardı: Bizden terörist olmaz
Akşener kürsüye kebapçı çıkardı: Bizden terörist olmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıkan kebapçı İbrahim Çetinkaya, "Biz terörist değiliz, buyursunlar gelsinler, soframızda kebap yesinler" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında kebapçı İbrahim Çetinkaya'yı kürsüye çağırdı.
Çetinkaya, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine tepki gösterdi.
Çetinkaya "Pandemi sürecinde biz çok zorluklar çektik. Bizler kebap satan insanlarız. Bizden külhan beyi de olmaz, terörist de olmaz. Buyursunlar gelsinler, soframızda kebap yesinler. Bölüşelim ama bölücü olmayalım. Bölücü ve terörist yakıştırmasını biz hiçbir zaman kabul etmiyoruz" dedi.
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