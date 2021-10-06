https://tr.sputniknews.com/20211006/kendini-vuran-saadet-partisi-bartin-il-baskani-hayatini-kaybetti-1049578232.html

Kendini vuran Saadet Partisi Bartın İl Başkanı, hayatını kaybetti

Kendini vuran Saadet Partisi Bartın İl Başkanı, hayatını kaybetti

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay, kendisine ait aracın içinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Yurtbay, kaldırıldığı hastanede... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T15:53+0300

2021-10-06T15:53+0300

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türkiye

saadet partisi

bartın

intihar

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Kuyumculuk da yapan, 2 çocuk babası Ünal Yurtbay, yol kenarında park ettiği otomobilinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Yurtbay, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Yurtbay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberi alan Yurtbay’ın yakınları ve partililer hastanenin önüne akın etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

bartın

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saadet partisi, bartın, intihar