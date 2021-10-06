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https://tr.sputniknews.com/20211006/kendini-vuran-saadet-partisi-bartin-il-baskani-hayatini-kaybetti-1049578232.html
Kendini vuran Saadet Partisi Bartın İl Başkanı, hayatını kaybetti
Kendini vuran Saadet Partisi Bartın İl Başkanı, hayatını kaybetti
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay, kendisine ait aracın içinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Yurtbay, kaldırıldığı hastanede... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T15:53+0300
2021-10-06T15:53+0300
2021-10-06T15:53+0300
türkiye
saadet partisi
bartın
intihar
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Kuyumculuk da yapan, 2 çocuk babası Ünal Yurtbay, yol kenarında park ettiği otomobilinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Yurtbay, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Yurtbay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberi alan Yurtbay’ın yakınları ve partililer hastanenin önüne akın etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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saadet partisi, bartın, intihar
Kendini vuran Saadet Partisi Bartın İl Başkanı, hayatını kaybetti
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay, kendisine ait aracın içinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Yurtbay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kuyumculuk da yapan, 2 çocuk babası
Ünal Yurtbay, yol kenarında park ettiği otomobilinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Yurtbay, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yurtbay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamadı. Haberi alan Yurtbay’ın yakınları ve partililer hastanenin önüne akın etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.