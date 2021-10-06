Koronavirüse yakalanan çift, 3 gün arayla öldü

Emekli denizaltı astsubayı olan Kıbrıs gazisi ve aynı zamanda İznik Engelliler Derneği Başkanı 68 yaşındaki Erdoğan Bıçak, pazartesi günü koronavirüsü tedavisi gördüğü Gölcükteki bir hastanede hayatını kaybetti.Koronavirüs tedavisi gören Bıçak'ın eşi 64 yaşındaki Ruhiye Bıçak da bugün yaşamını yitirdi. Çift, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bursa'da İznik Engelliler Derneği Başkanı Erdoğan Bıçak ile eşi Ruhiye Bıçak , koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede 3 gün arayla hayatlarını kaybetti.
Emekli denizaltı astsubayı olan Kıbrıs gazisi ve aynı zamanda İznik Engelliler Derneği Başkanı 68 yaşındaki Erdoğan Bıçak, pazartesi günü koronavirüsü tedavisi gördüğü Gölcükteki bir hastanede hayatını kaybetti.