https://tr.sputniknews.com/20211006/kovid-19-asisi-yaptirmayan-2-bin-200-calisan-izne-cikarildi-1049585261.html

Kovid-19 aşısı yaptırmayan 2 bin 200 çalışan ücretsiz izne çıkarıldı

Kovid-19 aşısı yaptırmayan 2 bin 200 çalışan ücretsiz izne çıkarıldı

ABD’nin sağlık alanında faaliyet gösteren en büyük kuruluşlarından Kaiser Permanente, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayan 2 bin 200 kişinin... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T19:04+0300

2021-10-06T19:04+0300

2021-10-06T19:04+0300

yaşam

abd

aşı

koronavirüs

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Şirketten yapılan açıklamada, sağlık sistemindeki Kovid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu kuralına uymayan 2 bin 200 kişinin 2 ay ücretsiz izne ayrıldığı kaydedildi.Açıklamada, şirket çalışanlarının yaklaşık yüzde 1’ine tekabül eden söz konusu personelin, Kovid-19 aşılarını yaptırmaları için 30 Eylül’e kadar verilen süreye rağmen yaptırmadıkları belirtildi.Bu kişilerin 1 Aralık’a kadar aşılarını yaptırmaları ya da nitelikli bir tıbbi veya dini muafiyet almaları halinde işe dönebilecekleri, aksi takdirde sözleşmelerinin feshedileceği bildirildi.Kaiser Permanente Sözcüsü Marc Brown, ABC’ye verdiği mülakatta, "Umuyoruz ki bu çalışanlarımızın hiçbiri aşılanmak yerine işinden ayrılmayı tercih etmez ama 1 Aralık’a kadar bunu bilemeyeceğiz." dedi.Brown, ücretsiz izne çıkarılan bu gruba yönelik Kovid-19 aşısı konusundaki endişelerini gidermek, aşıların faydaları ve riskleri hakkında onları bilgilendirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.Merkezi California, Oakland’da bulunan ve 1945’te kurulan Kaiser Permanente şirketi 9 eyalette faaliyet gösteriyor. İnternetteki kamuya açık kaynaklara göre, 304 binden fazla çalışanı bulunan şirketin 2020 kayıtlarına göre hasılatı yıllık 89 milyar doları buluyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, aşı, koronavirüs