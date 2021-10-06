Sputnik, hazırladığı infografikte koronavirüse karşı aşılanma ile ilgili olan ve gerçeği tamamen yansıtmayan en yaygın söylentileri mercek altına aldı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanma süreci çok sayıda söylentinin ortaya çıkmasına neden oldu. İnsanlar, aşının kanser, kısırlık, DNA değişimi ve... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

Kovid-19'a karşı aşılanma ile ilgili öyküler

Abone ol

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanma süreci çok sayıda söylentinin ortaya çıkmasına neden oldu. İnsanlar, aşının kanser, kısırlık, DNA değişimi ve bir sürü başka tehkileli sonuçlara yol açmasından korktukları için aşı olmak istemiyor. Bu arada pandemiyle etkili mücadele sadece insanlığın çoğunun hızlı bir şekilde aşılanmasıyla mümkün.