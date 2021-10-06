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Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20211006/kovid-19a-karsi-asilanma-ile-ilgili-soylenenler-1049550337.html
Kovid-19'a karşı aşılanma ile ilgili öyküler
Kovid-19'a karşı aşılanma ile ilgili öyküler
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanma süreci çok sayıda söylentinin ortaya çıkmasına neden oldu. İnsanlar, aşının kanser, kısırlık, DNA değişimi ve... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T04:54+0300
2021-10-06T04:54+0300
2021-10-06T04:54+0300
multimedya
infografik
aşılama
kovid-19
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Sputnik, hazırladığı infografikte koronavirüse karşı aşılanma ile ilgili olan ve gerçeği tamamen yansıtmayan en yaygın söylentileri mercek altına aldı.
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infografik, aşılama, kovid-19, инфографика
Kovid-19'a karşı aşılanma ile ilgili öyküler
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanma süreci çok sayıda söylentinin ortaya çıkmasına neden oldu. İnsanlar, aşının kanser, kısırlık, DNA değişimi ve bir sürü başka tehkileli sonuçlara yol açmasından korktukları için aşı olmak istemiyor. Bu arada pandemiyle etkili mücadele sadece insanlığın çoğunun hızlı bir şekilde aşılanmasıyla mümkün.
Sputnik, hazırladığı infografikte
koronavirüse karşı aşılanma ile ilgili olan ve gerçeği tamamen yansıtmayan en yaygın söylentileri mercek altına aldı.