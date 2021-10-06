https://tr.sputniknews.com/20211006/kralice-elizabeth-yeni-calisanlar-ariyor-saraya-sef-sofor-ve-bahcivan-alinacak-1049569053.html

Kraliçe 2. Elizabeth yeni çalışanlar arıyor: Saraya şef, şoför ve bahçıvan alınacak

Kraliçe 2. Elizabeth yeni çalışanlar arıyor: Saraya şef, şoför ve bahçıvan alınacak

Kraliçe 2. Elizabeth, Buckhingham Sarayı ve çevresinde işe almak üzere birçok pozisyon için ilan açtı. Personel aranan pozisyonlar arasında; pasta şefi... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T12:20+0300

2021-10-06T12:20+0300

2021-10-06T12:33+0300

ingiltere

dünya

kraliçe 2. elizabeth

aşçı

bahçıvan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049569316_0:0:615:347_1920x0_80_0_0_51cd288d8609a46d9d8dd06ab9933f2e.jpg

Buckhingham Sarayı'nın yeni personel aranıyor. Sarayın resmi işe alım sayfasında yer alan ilanda her yıl düzenlenen yüzlerce ziyafet, resepsiyon ve öğle yemeği için bir dizi zarif lezzet yaratmak amacıyla deneyimli bir Demi Chef de Partie yani mutfakta bir bölümden sorumlu şef yardımcısı arandığı belirtildi.NTV'nin Independent'tan aktardığına göre ilanda, "Yiyecekleri en yüksek standartlarda sunmak için uygulamalı olarak çalışacaksınız" diye belirtildi. Prestijli pozisyonun Buckingham Sarayı'nda yaşama fırsatı sunduğu da ifade edildi.İlanda ayrıca şu ifadeler kullanıldı:Her ne kadar şef pozisyonu temel olarak Buckingham Sarayı için açılsa da adayların Holyroodhouse, Sandringham ve Windsor gibi Kraliyet konutlarına gitmeye de açık olması bekleniyor.Büyük devlet etkinliklerinde şeflerin kimliklerinin korunacağı, malzemelerinin ve pişirme ekipmanlarının X-ray cihazlarından geçirileceği ve motosikletli polislerin kendilerine eşlik edeceği belirtiliyor. Şef maaşının sektör standartlarında ya da bir miktar üstünde olabileceği ifade ediliyor.Kraliyet mutfağının yanı sıra Kraliçe ayrıca Windsor Kalesi'nin güneyindeki Windsor Great Park'ta konumlandırılmak üzere bir teslimat kamyonu şoförü arıyor.Başlangıç olarak yıllık yaklaşık 20 bin sterlin (yaklaşık 240 bin TL) önerilen pozisyon Kraliyet Ailesi'nin tarihi sanat koleksiyonunun bakımı için fon toplayan Royal Collection Trust'ın ürünlerini taşıma görevini içeriyor. Bu nedenle son derece hassas bir iş olduğu ifade ediliyor.Sarayın açtığı diğer pozisyonlar arasında bahçıvan ve ziyaretçi hizmetleri asistanı da yer alıyor.

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, kraliçe 2. elizabeth, aşçı, bahçıvan