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Kraliçe 2. Elizabeth yeni çalışanlar arıyor: Saraya şef, şoför ve bahçıvan alınacak
Kraliçe 2. Elizabeth yeni çalışanlar arıyor: Saraya şef, şoför ve bahçıvan alınacak
Kraliçe 2. Elizabeth, Buckhingham Sarayı ve çevresinde işe almak üzere birçok pozisyon için ilan açtı. Personel aranan pozisyonlar arasında; pasta şefi... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T12:20+0300
2021-10-06T12:33+0300
ingiltere
dünya
kraliçe 2. elizabeth
aşçı
bahçıvan
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Buckhingham Sarayı'nın yeni personel aranıyor. Sarayın resmi işe alım sayfasında yer alan ilanda her yıl düzenlenen yüzlerce ziyafet, resepsiyon ve öğle yemeği için bir dizi zarif lezzet yaratmak amacıyla deneyimli bir Demi Chef de Partie yani mutfakta bir bölümden sorumlu şef yardımcısı arandığı belirtildi.NTV'nin Independent'tan aktardığına göre ilanda, "Yiyecekleri en yüksek standartlarda sunmak için uygulamalı olarak çalışacaksınız" diye belirtildi. Prestijli pozisyonun Buckingham Sarayı'nda yaşama fırsatı sunduğu da ifade edildi.İlanda ayrıca şu ifadeler kullanıldı:Her ne kadar şef pozisyonu temel olarak Buckingham Sarayı için açılsa da adayların Holyroodhouse, Sandringham ve Windsor gibi Kraliyet konutlarına gitmeye de açık olması bekleniyor.Büyük devlet etkinliklerinde şeflerin kimliklerinin korunacağı, malzemelerinin ve pişirme ekipmanlarının X-ray cihazlarından geçirileceği ve motosikletli polislerin kendilerine eşlik edeceği belirtiliyor. Şef maaşının sektör standartlarında ya da bir miktar üstünde olabileceği ifade ediliyor.Kraliyet mutfağının yanı sıra Kraliçe ayrıca Windsor Kalesi'nin güneyindeki Windsor Great Park'ta konumlandırılmak üzere bir teslimat kamyonu şoförü arıyor.Başlangıç olarak yıllık yaklaşık 20 bin sterlin (yaklaşık 240 bin TL) önerilen pozisyon Kraliyet Ailesi'nin tarihi sanat koleksiyonunun bakımı için fon toplayan Royal Collection Trust'ın ürünlerini taşıma görevini içeriyor. Bu nedenle son derece hassas bir iş olduğu ifade ediliyor.Sarayın açtığı diğer pozisyonlar arasında bahçıvan ve ziyaretçi hizmetleri asistanı da yer alıyor.
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ingiltere, kraliçe 2. elizabeth, aşçı, bahçıvan

Kraliçe 2. Elizabeth yeni çalışanlar arıyor: Saraya şef, şoför ve bahçıvan alınacak

12:20 06.10.2021 (güncellendi: 12:33 06.10.2021)
© PA Photos/Johnny GreenKraliçe Elizabeth, Buckingham
Kraliçe Elizabeth, Buckingham - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© PA Photos/Johnny Green
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Kraliçe 2. Elizabeth, Buckhingham Sarayı ve çevresinde işe almak üzere birçok pozisyon için ilan açtı. Personel aranan pozisyonlar arasında; pasta şefi, bahçıvan ve şoför var.
Buckhingham Sarayı'nın yeni personel aranıyor. Sarayın resmi işe alım sayfasında yer alan ilanda her yıl düzenlenen yüzlerce ziyafet, resepsiyon ve öğle yemeği için bir dizi zarif lezzet yaratmak amacıyla deneyimli bir Demi Chef de Partie yani mutfakta bir bölümden sorumlu şef yardımcısı arandığı belirtildi.
NTV'nin Independent'tan aktardığına göre ilanda, "Yiyecekleri en yüksek standartlarda sunmak için uygulamalı olarak çalışacaksınız" diye belirtildi. Prestijli pozisyonun Buckingham Sarayı'nda yaşama fırsatı sunduğu da ifade edildi.
İlanda ayrıca şu ifadeler kullanıldı:
"Çok çeşitli etkinlikler için çeşitli menüler hazırlayacak ve kariyerinizde bir sonraki adımı atmanıza yardımcı olacak yeni beceriler geliştireceksiniz. Bekleyeceğiniz gibi burada standartlar ve ayrıntılara gösterilen özen son derece yüksek ve her gün yoğun geçiyor. Bu nedenle en az bir veya iki yıllık deneyime sahip hırslı ve nitelikli bir pasta şefi olmanız gerekecek."
Her ne kadar şef pozisyonu temel olarak Buckingham Sarayı için açılsa da adayların Holyroodhouse, Sandringham ve Windsor gibi Kraliyet konutlarına gitmeye de açık olması bekleniyor.
Büyük devlet etkinliklerinde şeflerin kimliklerinin korunacağı, malzemelerinin ve pişirme ekipmanlarının X-ray cihazlarından geçirileceği ve motosikletli polislerin kendilerine eşlik edeceği belirtiliyor. Şef maaşının sektör standartlarında ya da bir miktar üstünde olabileceği ifade ediliyor.
Kraliyet mutfağının yanı sıra Kraliçe ayrıca Windsor Kalesi'nin güneyindeki Windsor Great Park'ta konumlandırılmak üzere bir teslimat kamyonu şoförü arıyor.
Başlangıç olarak yıllık yaklaşık 20 bin sterlin (yaklaşık 240 bin TL) önerilen pozisyon Kraliyet Ailesi'nin tarihi sanat koleksiyonunun bakımı için fon toplayan Royal Collection Trust'ın ürünlerini taşıma görevini içeriyor. Bu nedenle son derece hassas bir iş olduğu ifade ediliyor.
Sarayın açtığı diğer pozisyonlar arasında bahçıvan ve ziyaretçi hizmetleri asistanı da yer alıyor.
201001
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