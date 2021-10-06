https://tr.sputniknews.com/20211006/lavrov-iran-nukleer-anlasmayla-ilgili-gorusmeleri-yeniden-baslatmaya-hazir-1049585426.html
Lavrov: İran, nükleer anlaşmayla ilgili görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır
Lavrov: İran, nükleer anlaşmayla ilgili görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran’ın Viyana’daki ‘nükleer anlaşmaya dönüş’ görüşmelerine en kısa zamanda hazır olduğunu belirtti. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T19:15+0300
2021-10-06T19:15+0300
2021-10-06T19:15+0300
dünya
sergey lavrov
abd
iran nükleer anlaşması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049585401_0:209:3267:2047_1920x0_80_0_0_8240c104f27e45cb84a3aef967f4b092.jpg
Lavrov, bugünkü basın toplantısında, “Biz ve İranlı dostlarımız, BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararda saptanan anlaşmaya dönüş yolunun kesinlikle sadece bu kararın, içinde baştan beri belirtilen çıkarlar dengesi temelinde tüm taraflarca tutarlı, kademeli olarak uygulanmasından geçiyor. Moskova ve Tahran, Viyana formatındaki görüşmelerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılması konusunda hemfikir. İran tarafı, meslektaşımın bana teyit ettiği gibi, buna hazır” diye açıkladı.Görüşmenin, kendi başına amaç olmadığını kaydeden Lavrov, “Dünya, ABD’nin nükleer anlaşmanın hukuki çerçevesine geri dönmesini, İran’a ve tüm ticari partnerlerine yönelik yasa dışı yaptırımların kaldırmasını bekliyor” ifadesini kullandı.Lavrov, “Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı korumayı Tahran’ın, anlaşmayla ilgili olmayan konularda taviz vermeyi kabul etmesiyle ilişkilendirme çabalarını çıkmaz sokak olarak görüyor” diye ekledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049585401_538:0:3267:2047_1920x0_80_0_0_18a67abbd8c4ea1bde695bb71e398e34.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sergey lavrov, abd, iran nükleer anlaşması
Lavrov: İran, nükleer anlaşmayla ilgili görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran’ın Viyana’daki ‘nükleer anlaşmaya dönüş’ görüşmelerine en kısa zamanda hazır olduğunu belirtti.
Lavrov, bugünkü basın toplantısında, “Biz ve İranlı dostlarımız, BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararda saptanan anlaşmaya dönüş yolunun kesinlikle sadece bu kararın, içinde baştan beri belirtilen çıkarlar dengesi temelinde tüm taraflarca tutarlı, kademeli olarak uygulanmasından geçiyor. Moskova ve Tahran, Viyana formatındaki görüşmelerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılması konusunda hemfikir. İran tarafı, meslektaşımın bana teyit ettiği gibi, buna hazır” diye açıkladı.
Görüşmenin, kendi başına amaç olmadığını kaydeden Lavrov, “Dünya, ABD’nin nükleer anlaşmanın hukuki çerçevesine geri dönmesini, İran’a ve tüm ticari partnerlerine yönelik yasa dışı yaptırımların kaldırmasını bekliyor” ifadesini kullandı.
Lavrov, “Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı korumayı Tahran’ın, anlaşmayla ilgili olmayan konularda taviz vermeyi kabul etmesiyle ilişkilendirme çabalarını çıkmaz sokak olarak görüyor” diye ekledi.