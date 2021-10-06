https://tr.sputniknews.com/20211006/lavrov-iran-nukleer-anlasmayla-ilgili-gorusmeleri-yeniden-baslatmaya-hazir-1049585426.html

Lavrov: İran, nükleer anlaşmayla ilgili görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır

Lavrov: İran, nükleer anlaşmayla ilgili görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran’ın Viyana’daki ‘nükleer anlaşmaya dönüş’ görüşmelerine en kısa zamanda hazır olduğunu belirtti. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T19:15+0300

2021-10-06T19:15+0300

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dünya

sergey lavrov

abd

iran nükleer anlaşması

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Lavrov, bugünkü basın toplantısında, “Biz ve İranlı dostlarımız, BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararda saptanan anlaşmaya dönüş yolunun kesinlikle sadece bu kararın, içinde baştan beri belirtilen çıkarlar dengesi temelinde tüm taraflarca tutarlı, kademeli olarak uygulanmasından geçiyor. Moskova ve Tahran, Viyana formatındaki görüşmelerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılması konusunda hemfikir. İran tarafı, meslektaşımın bana teyit ettiği gibi, buna hazır” diye açıkladı.Görüşmenin, kendi başına amaç olmadığını kaydeden Lavrov, “Dünya, ABD’nin nükleer anlaşmanın hukuki çerçevesine geri dönmesini, İran’a ve tüm ticari partnerlerine yönelik yasa dışı yaptırımların kaldırmasını bekliyor” ifadesini kullandı.Lavrov, “Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı korumayı Tahran’ın, anlaşmayla ilgili olmayan konularda taviz vermeyi kabul etmesiyle ilişkilendirme çabalarını çıkmaz sokak olarak görüyor” diye ekledi.

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sergey lavrov, abd, iran nükleer anlaşması