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https://tr.sputniknews.com/20211006/lavrov-kapsamli-nukleer-deneme-yasagi-antlasmasinin-alternatifi-yok-1049558200.html
Lavrov: Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nın alternatifi yok
Lavrov: Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nın alternatifi yok
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nın (CTBT) alternatifi olmadığını vurguladı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T00:43+0300
2021-10-06T00:43+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
nükleer deneme
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Kuzey Kore'nin yeni nükleer füze denemeleri nedeniyle nükleer denemelerin yasaklanması yeniden gündeme gelirken Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lavrov, Moskova'da CTBT Örgütü Hazırlık Komisyonu İcra Sekreteri Robert Floyd ile bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşme sırasında açıklamalarda bulunan Lavrov, Moskova'nın CTBT'yi benzersiz bir uluslararası hukuk belgesi olarak gördüğünü ve CTBT'nin alternatif bulunmadığını düşündüğünü söyledi.Lavrov, Rusya'nın CTBT'nin en kısa sürede yürürlüğe girmesine katkı sunulması konusundaki ilkesel çizgisini teyit etti.Lavrov ve Floyd, uluslararası barış ve güvenliğin pekiştirilmesi için CTBT'ye evrensel nitelik kazandırma çalışmalarını sürdürmenin önem taşıdığını vurguladı.8 ülke onaylarsa yürürlüğe girecekMerkezi Viyana'da bulunan Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması Örgütü (CTBTO) Hazırlık Komisyonu, 19 Kasım 1996'da imzaya açılan CTBT'nin yürürlüğe girmesi için faaliyet yürütüyor.CTBT'nin yürürlüğe girebilmesi için bütün ülkelerin antlaşmayı hem imzalaması hem de meclislerinde onaylamaları gerekiyor. Antlaşma bugüne kadar 185 ülke tarafından imzalanırken, 170 ülke tarafından onaylandı.Nükleer silah sahibi Rusya, İngiltere ve Fransa onay süreçlerini tamamlarken Antlaşma, ABD, Çin, İsrail, İran, Kuzey Kore, Mısır, Hindistan ve Pakistan tarafından imzalanıp onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.
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rusya, sergey lavrov, nükleer deneme

Lavrov: Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nın alternatifi yok

00:43 06.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nın (CTBT) alternatifi olmadığını vurguladı.
Kuzey Kore'nin yeni nükleer füze denemeleri nedeniyle nükleer denemelerin yasaklanması yeniden gündeme gelirken Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lavrov, Moskova'da CTBT Örgütü Hazırlık Komisyonu İcra Sekreteri Robert Floyd ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında açıklamalarda bulunan Lavrov, Moskova'nın CTBT'yi benzersiz bir uluslararası hukuk belgesi olarak gördüğünü ve CTBT'nin alternatif bulunmadığını düşündüğünü söyledi.

Lavrov, Rusya'nın CTBT'nin en kısa sürede yürürlüğe girmesine katkı sunulması konusundaki ilkesel çizgisini teyit etti.

Lavrov ve Floyd, uluslararası barış ve güvenliğin pekiştirilmesi için CTBT'ye evrensel nitelik kazandırma çalışmalarını sürdürmenin önem taşıdığını vurguladı.

8 ülke onaylarsa yürürlüğe girecek

Merkezi Viyana'da bulunan Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması Örgütü (CTBTO) Hazırlık Komisyonu, 19 Kasım 1996'da imzaya açılan CTBT'nin yürürlüğe girmesi için faaliyet yürütüyor.

CTBT'nin yürürlüğe girebilmesi için bütün ülkelerin antlaşmayı hem imzalaması hem de meclislerinde onaylamaları gerekiyor. Antlaşma bugüne kadar 185 ülke tarafından imzalanırken, 170 ülke tarafından onaylandı.
Nükleer silah sahibi Rusya, İngiltere ve Fransa onay süreçlerini tamamlarken Antlaşma, ABD, Çin, İsrail, İran, Kuzey Kore, Mısır, Hindistan ve Pakistan tarafından imzalanıp onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.
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