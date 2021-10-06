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Lavrov ve Blinken, İran nükleer anlaşmasına dönüş olasılığını konuştu
Lavrov ve Blinken, İran nükleer anlaşmasına dönüş olasılığını konuştu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın, İran nükleer anlaşmasına dönülmesi konusunu istişare etti. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T14:04+0300
2021-10-06T14:05+0300
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rusya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lavrov ve Blinken, Rus bakanın İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la olan görüşmesinden önce telefonda konuşarak İran nükleer anlaşmasına dönülmesi konusunu ele aldı. ABD tarafının talebi üzerine yapılan görüşmede Lavrov ve Blinken, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen, İran ve P5+1 ülkeleri arasında imzalanan ancak Washington'un çekildiği nükleer anlaşmaya dönme perspektifleri hakkında görüş alışverişi yaptı. Lavrov ve Blinken, ikili gündemdeki bazı güncel meseleleri de konuştu. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018 tarihinde İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılmış ve İran’a yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı. Ocak ayında Joe Biden yönetiminin başa gelmesiyle birlikte 6 Nisan’da Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4+1 ülkeleri arasında 'nükleer anlaşmaya dönüş' görüşmeleri başlatılmıştı. ABD’nin de dolaylı olarak katıldığı Viyana müzakerelerine İran’da Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ara verilmişti.
rusya
iran
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abd, rusya, sergey lavrov, iran, antony blinken

Lavrov ve Blinken, İran nükleer anlaşmasına dönüş olasılığını konuştu

14:04 06.10.2021 (güncellendi: 14:05 06.10.2021)
© Sputnik / Sergey Günev / Fotoğraf bankasına girABD ve Rusya bayraklarıyla süslenmiş Mont-Blanc köprüsü - İsviçre'nin Cenevre kenti
ABD ve Rusya bayraklarıyla süslenmiş Mont-Blanc köprüsü - İsviçre'nin Cenevre kenti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Sergey Günev
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın, İran nükleer anlaşmasına dönülmesi konusunu istişare etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lavrov ve Blinken, Rus bakanın İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la olan görüşmesinden önce telefonda konuşarak İran nükleer anlaşmasına dönülmesi konusunu ele aldı.
ABD tarafının talebi üzerine yapılan görüşmede Lavrov ve Blinken, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen, İran ve P5+1 ülkeleri arasında imzalanan ancak Washington'un çekildiği nükleer anlaşmaya dönme perspektifleri hakkında görüş alışverişi yaptı.
Lavrov ve Blinken, ikili gündemdeki bazı güncel meseleleri de konuştu. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018 tarihinde İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılmış ve İran’a yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı.
Ocak ayında Joe Biden yönetiminin başa gelmesiyle birlikte 6 Nisan’da Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4+1 ülkeleri arasında 'nükleer anlaşmaya dönüş' görüşmeleri başlatılmıştı. ABD’nin de dolaylı olarak katıldığı Viyana müzakerelerine İran’da Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ara verilmişti.
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