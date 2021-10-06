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Louis Vuitton defilesinde protesto: 'Aşırı Tüketim Eşittir Yok Oluş'
Louis Vuitton defilesinde protesto: 'Aşırı Tüketim Eşittir Yok Oluş'
Fransa'da Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Louis Vuitton defilesinde bir aktivisit, 'Aşırı Tüketim Eşittir Yok Oluş' yazılı pankartla podyuma çıkarak... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
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Louis Vuitton defilesinde protesto: 'Aşırı Tüketim Eşittir Yok Oluş'

15:23 06.10.2021
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Fransa'da Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Louis Vuitton defilesinde bir aktivisit, 'Aşırı Tüketim Eşittir Yok Oluş' yazılı pankartla podyuma çıkarak mankenlerin arasında yürüdü. Podyumu karıştıran aktivist yaka paça dışarı çıkarıldı.
© İHAÜnlü Fransız giyim markası Louis Vuitton'un Paris Moda Haftası kapsamında Louvre Müzesi'nde düzenlenen 2022 İlkbahar Defilesi, sıra dışı anlara sahne oldu. Bir aktivisit mankenlerin yürüdüğü sırada podyuma çıkarak 'Aşırı Tüketim Eşittir Yok Oluş' yazılı pankart açtı.
Louis Vuitton defilesinde protesto - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Ünlü Fransız giyim markası Louis Vuitton'un Paris Moda Haftası kapsamında Louvre Müzesi'nde düzenlenen 2022 İlkbahar Defilesi, sıra dışı anlara sahne oldu. Bir aktivisit mankenlerin yürüdüğü sırada podyuma çıkarak 'Aşırı Tüketim Eşittir Yok Oluş' yazılı pankart açtı.
© İHAProtestocunun moda endüstrisindeki aşırı tüketimin çevre üzerindeki etkisini vurguladığı pankartında Les Amis de la Terre (Dünyanın Dostları Derneği), Youth For Climate France ve Extinction Rebellion France olmak üzere iklim değişikliği karşıtı kuruluşların logoları yer aldı.
Louis Vuitton defilesinde protesto - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Protestocunun moda endüstrisindeki aşırı tüketimin çevre üzerindeki etkisini vurguladığı pankartında Les Amis de la Terre (Dünyanın Dostları Derneği), Youth For Climate France ve Extinction Rebellion France olmak üzere iklim değişikliği karşıtı kuruluşların logoları yer aldı.
© İHAExtinction Rebellion, Amis de la Terre ve Youth For Climate tarafından yapılan açıklamada, protestonun planlanmasında yaklaşık 30 kişinin yer aldığı ve 2 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Louis Vuitton defilesinde protesto - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Extinction Rebellion, Amis de la Terre ve Youth For Climate tarafından yapılan açıklamada, protestonun planlanmasında yaklaşık 30 kişinin yer aldığı ve 2 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
© İHADefilenin akışını değiştiren aktivist podyuma çıkışından sonra güvenlik görevlileri tarafından önce yere yatırıldı sonra dışarı çıkarıldı. Protestocunun güvenlik tedbirlerini nasıl aştığı bilinmiyor.
Louis Vuitton defilesinde protesto - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Defilenin akışını değiştiren aktivist podyuma çıkışından sonra güvenlik görevlileri tarafından önce yere yatırıldı sonra dışarı çıkarıldı. Protestocunun güvenlik tedbirlerini nasıl aştığı bilinmiyor.
© İHAÇevreci gruplar, '2019'da Fransa'da kişi başına 42 parça giysi satıldığını' vurgulayarak hükümete sektördeki üretimde acil bir kesintiye gidilmesi çağrısında bulundu. Amis de la Terre France Sözcüsü Alma Dufour, aşırı tüketim konusuna ışık tutmak için Louis Vuitton Moet Hennessy'e (LVMH) ait markayı hedef aldıklarını belirtti. Dufour, "LVMH lüksün dünya lideridir ve bunda sorumluluğu vardır" dedi.
Louis Vuitton defilesinde protesto - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Çevreci gruplar, '2019'da Fransa'da kişi başına 42 parça giysi satıldığını' vurgulayarak hükümete sektördeki üretimde acil bir kesintiye gidilmesi çağrısında bulundu. Amis de la Terre France Sözcüsü Alma Dufour, aşırı tüketim konusuna ışık tutmak için Louis Vuitton Moet Hennessy'e (LVMH) ait markayı hedef aldıklarını belirtti. Dufour, "LVMH lüksün dünya lideridir ve bunda sorumluluğu vardır" dedi.
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