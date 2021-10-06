https://tr.sputniknews.com/20211006/malatyali-ciftciden-iddia-elimde-bir-tondan-fazla-goktasi-var-rekorlar-kitabina-girebilirim-1049582636.html

Malatyalı çiftçiden iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim

Malatyalı çiftçiden iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan çiftçi Mustafa Bulut, gezerken bulduğu bir taşın göktaşı olduğunu öğrenince bu işe merak sarıp aramaya başladı. Elinde... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T18:03+0300

2021-10-06T18:03+0300

2021-10-06T18:04+0300

göktaşı

türkiye

malatya

guinness rekorlar kitabı

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Mustafa Bulut, yaklaşık bir yıl önce emekli olduğunu ve çiftçilik yapmaya başladığını anlattı.Mahalledeki arazide gezerken bulduğu bir taşın ilgisini çektiğini ve bu taşı aracına alarak uzun yıllar yanından ayırmadığını belirten Bulut, bir arkadaşının o kaya parçasının göktaşı olduğunu söylemesi üzerine merakını gidermek için analiz ettirdiğini belirtti.Bulut, analizlerde taşın göktaşı olduğunun saptandığını dile getirerek, daha sonra mahallede benzer taşları aramaya başladığını vurguladı.‘En büyüklerinden birini bulduğumu tahmin ediyorum’Farklı büyüklük ve ağırlıklarda çok sayıda göktaşı bulduğunu ve hepsinin analizlerini yaptırdığını aktaran Bulut, şunları kaydetti:‘Bir tanesini üniversiteye hediye edeceğim’Elinde toplamda bir tondan fazla göktaşı olduğunu kaydeden Bulut, "Birkaç ton taş var elimde. İlçemiz rekorlar kitabına girebilir, ben de en çok göktaşı bulan kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilirim. Bulduğum taşların bir tanesini İnönü Üniversitesi Mühendislik Bölümü’ne hediye etmeyi düşünüyorum, talebeler faydalansın, araştırsın, ilmini geliştirsin" diye konuştu.‘Amerika alıyordu, şimdi Avrupa ve Çin de alıyor’İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Yunus Önal ise bölgede bulunan taşların analizlerinin yapılması için kendilerine zaman zaman başvuruda bulunulduğunu söyledi.Son olarak Mustafa Bulut'un da kendilerine bir numune getirdiğini, yaptıkları analizlerde taşın göktaşı olduğunu saptadıklarını ifade eden Önal, şöyle devam etti:Önal, gök taşlarını dünyada birkaç ülkenin satın aldığını ve belli alanlarda kullandığını dile getirdi:Kendisine getirilen numunenin analizini yaptığına değinen Önal, "Demir, silisyum, nikel çıktı, bir miktar volfram var. Çok daha detaylı analizlerde içeriği ortaya çıkar" diye konuştu.

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göktaşı, malatya, guinness rekorlar kitabı