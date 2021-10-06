https://tr.sputniknews.com/20211006/memur-sen-baskani-yalcin-bu-toplu-sozlesme-ile-sendikasizla-sendikali-arasina-fark-konulmustur-1049592062.html

Memur-Sen Başkanı Yalçın: Bu toplu sözleşme ile sendikasızla sendikalı arasına fark konulmuştur

Memur-Sen Başkanı Yalçın: Bu toplu sözleşme ile sendikasızla sendikalı arasına fark konulmuştur

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, son toplu sözleşmede sendikasız ile sendikalı arasına fark konulduğuna dikkat çekti. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T22:52+0300

2021-10-06T22:52+0300

2021-10-06T22:52+0300

türkiye

memur-sen

ali yalçın

memur

sendika

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Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Zonguldak'ta Öğretmenevi'nde düzenlenen divan toplantısına katıldı. Burada son toplu sözleşmeye ilişkin detaylara yer veren Yalçın, toplu sözleşmedeki en önemli iki detayın 3600 ek gösterge ile sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusu olduğunun altını çizdi. Yalçın, 2022 yılı içerisinde 3600 ek göstergenin çalışılarak icraata geçirileceğini ifade ederek, "Toplu Sözleşme dönemi geride kalırken mevcut şartları dikkate aldığımızda ciddi anlamda kazanım sayısını yükselttiğimiz 179 alanda iyileştirme ile beraber sendikalılar için yüzde 30 ila 40,22 arasında iyileştireminin olduğu sendikasızlar için 28.61'lik oransal artış iki yıl içerisinde gerçekleşeceği bir zemini oluşturmakla kalmadık. İki önemli noktaya da bu anlamda çok kıymetli açılım getirdik. Birisi havada gezen vaadin icraata geçmesi için kayda geçmesi. 3600 ek gösterge konusu ki son derece kıymetli. Çünkü dört meslek grubu üzerinden ifade edilmiş. Aradan geçen bunca yıla rağmen askıda bekliyordu. Onu toplu sözleşme masasında ısrarla gündeme getirmemiz ve toplu sözleşme öncesi yaptığımız görüşmelerle bu anlamda sözünü almamızla masada kayda geçirdik. Bu manada kapsamı genişlettiğimiz gibi 3600 ek göstergeyi çalışacak 2022 yılı içerisinde yetkili konfederasyonla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bitirerek icraata geçmek üzere teslim edecek. 2022 yılı içerisinde bu icraata geçecek. Bu sonderece kıymetli. Diğer bir konuda sözleşmeliler konusu. 520 bin sayısına ulaşan sözleşmeliler 2011'de biz 300 bin sözleşmeliyi kadroya geçirmiştik. Burada da 520 bin sayısını çalışacağımız 2022 yılı içerisinde bir komisyon kurulacak. Memur-Sen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışacak. Bu da aynı şekilde sözleşmeli konusu çalışmanın neticesinde kadroya dönüşerek sözleşmelilerin beklentilerini karşılayacak bir zemin oluşturulacak. Bu ikisi toplu sözleşmenin son derece kıymetli bir zemine tekabül ettiği kazanımlarla birlikte iki baba konuyu da masada vaatten icraata dönüşme konusunda dönüştürmüş durumdayız" dedi.'Sözleşmeliler konusundaki keşmekeşi bitirecek şekilde çareyi üreteceğiz'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretlerini hatırlatan Yalçın, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine ilişkin de sözlerini şöyle sürdürdü:'Kazanımı Eğitim Bir-Sen sayesinde aldığını bilmeyen gevşek gevşek cümle kurmaya devam ediyor'Toplu sözleşmenin asla unutulmayacağını memur sendikacılığı açısından son derece önemli bir işlevselliği olduğunu belirten Yalçın, sendikalı ile sendikasız arasındaki makasın gittikçe açılacağını ifade etti. Sendikasızın sendikanın kıymetini anlayacağını bunun başka yolunun olmadığına vurgu yapan Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:Toplantının sonunda Memur-Sen İl Başkanı Kamuran Aşkar tarafından Genel Başkan Ali Yalçın'a hediye takdim edildi.

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