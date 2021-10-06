https://tr.sputniknews.com/20211006/mesut-ozilden-yeni-girisim-guney-asyalilar-icin-futbol-okulu-kuruyor-1049581203.html

Mesut Özil'den yeni girişim: Güney Asyalılar için futbol okulu kuruyor

Mesut Özil'den yeni girişim: Güney Asyalılar için futbol okulu kuruyor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, İngiltere'de yaşayan Güney Asya kökenli vatandaşların futbola katılımını artırmak için Bradford kentinde yeni bir... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T17:19+0300

2021-10-06T17:19+0300

2021-10-06T17:22+0300

mesut özil

spor

futbol

okul

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İngiltere Futbol Federasyonu ve Barış için Futbol (Football for Peace) girişimi tarafından desteklenen Mesut Özil Gelişim Merkezi, İngiltere'nin Lig 2 ekiplerinden Bradford'da üniversite içinde yer alan antrenman tesisini kullanacak.'Neden daha fazla Güney Asyalı futbolcu ve teknik direktör görmüyoruz?'Konu hakkında Agence France-Press'e (AFP) konuşan Özil, şunları söyledi:Kendisinin de kökeni nedeniyle benzer zorluklardan geçtiğini belirten Özil, "Ben de farklı bir etnik kökenden geliyorum ve onların yaşayabilecekleri zorlukları biliyorum. Umarım bu merkez, ihtiyaçlarını karşılar" değerlendirmesinde bulundu.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mesut özil, futbol, okul